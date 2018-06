Fallece “Mamá Rosa”, Fundadora del Albergue La Gran Familia

* Explotaba a Niños y Adolescentes.

CDMX.- La fundadora del albergue “La Gran Familia”, Rosa del Carmen Verduzco, reconocida como “Mamá Rosa”, murió víctima de un derrame cerebral derivado de complicaciones generadas por diabetes mellitus.

La “Jefa”, como también le llamaban, entró a quirófano para que le cambiaran su marcapasos en un hospital al sur de la Ciudad de México, sin embargo alrededor de las 14:00 horas falleció.

La mujer de 84 años de edad cobró fama luego que en 2014 se descubriera que en la casa hogar que administraba, ubicada en Zamora, Michoacán, habitaban más de 500 niños, adolescentes y adultos en condiciones infrahumanas y de maltrato infantil.

Los niños y adultos que habitaban el inmueble, actualmente abandonado, eran obligados a pedir dinero en casas y calles de la localidad, además eran alimentados con comida echada a perder, dormían en el suelo y no podían abandonar las instalaciones.

Aquellos que violentaban las estrictas reglas impuestas por “Mamá Rosa” eran encarcelados en el denominado “cuarto del Pinocho”, una zona de castigo y penumbra.

Para alguno la señora fue un alma caritativa que recogió decenas de niños para llevarlos por el camino del bien, mientras que para otros que crecieron con ella catalogaron el albergue como un infierno.

En julio de 2014, “Mamá Rosa” fue detenida por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.

Durante un operativo en el que participó el Ejército, se rescataron 278 menores varones, 174 menores mujeres, 6 bebés, y 138 adultos cuyas edades iban de los 18 a los 40 años.

Sin embargo, la PGR la dejó en libertad al no encontrar elementos suficientes para sustentar las acusaciones en su contra.

Rosa del Carmen Verduzco era conocida en el Valle de Zamora por recoger a niños de la calle y albergarlos, en el tiempo que la casa hogar estuvo abierta tuvo apoyo de políticos como el ex presidente Vicente Fox Quesada; el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, y de los alcaldes de Zamora.

En 2014, EL UNIVERSAL publicó que la mujer era protegida por autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como por organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, empresarios, la ex primera dama Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox, entre otros. Sun