A Paro Maestros de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; Exigen Mesa de Diálogo a Gobernación

*EN CHIAPAS, LA COORDINADORA NACIONAL MAGISTERIAL SUSPENDIÓ CLASES EN 20 MIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VARIOS NIVELES Y LA SUSPENSIÓN DE LABORES DE UNOS 80 MIL DOCENTES.

Tapachula, Chiapas; 4 de Junio.- El Sindicato y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) iniciaron éste lunes un paro nacional de labores para exigir a las autoridades se restablezca la mesa de trabajo entre el magisterio y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la cual, aseguran, se rompió desde hace dos años.

A esa petición de diálogo, las autoridades respondieron con amenazas de parte de la Secretaría de Educación, en torno que se les descontará el día a todos aquellos que no se hayan presentado a clases y, de acumular tres faltas seguidas, serán cesados.

En Chiapas, la CNTE -a través de sus voceros- informó que iniciaron su movimiento en la Entidad con la paralización de clases en al menos 20 mil instituciones educativas de varios niveles y la suspensión de labores de unos 80 mil docentes.

Este lunes, maestros y normalistas de varias regiones del Estado se trasladaron también a la Ciudad de México, en apoyo a las marchas de esa región.

Otros grupos se concentraron en Tuxtla Gutiérrez, donde llevaron una marcha desde el parque “Chiapasiónate” hacia el centro de la ciudad, donde también se instalaron en plantón y desplegaron carpas en calles aledañas.

Mantendrán esa postura en tanto no se dé solución en la Ciudad de México, indicaron.

Así también, que al final de cada jornada del día, tomarán la decisión sobre las acciones a seguir que pudieran incluir, como ha ocurrido en otras ocasiones, la toma de edificios públicos, plazas comerciales, calles, carreteras y hasta gasolineras.

Mientras eso ocurría, fue usada la fuerza pública para impedir que los maestros se manifestaran en la Ciudad de México, donde granaderos y docentes se agarraron literalmente a pedradas.

De acuerdo a José Luis Escobar, vocero de la CNTE, en la capital del país se realizaron simultáneamente cuatro marchas que partieron de diversos puntos de la ciudad.

Participaron maestros de varios Estados, entre ellos los de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, todos con destino a las instalaciones de la SEGOB, ubicada en el Centro Histórico, donde se instalaron en un plantón.

Según dijo, oportunamente presentaron los puntos a tratar, como la abrogación de la Reforma Educativa, la reinstalación de alrededor de 600 maestros cesados, la reconstrucción de las escuelas dañadas por los terremotos del año pasado, entre otros.

Uno de los contingentes, según el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) recorrió la calle Fray Servando Teresa de Mier, al poniente, desde Cabaña hasta Congreso de la Unión.

Otro gran grupo se desplazó a lo largo del Eje Central, desde Atizapán hasta Fray Servando Teresa de Mier y Bolívar; mientras que algo similar ocurrió en el Paseo de la Reforma, pasando por el Ángel de la Independencia, rumbo al oriente.

En la carretera México-Tacuba, a la altura de Santa Fe, los uniformados frenaron el avance de los camiones en los que viajaban los maestros, pero los docentes decidieron seguir a pie.

De acuerdo a reportes, un operativo policíaco pretendió detener el contingente en la carretera a Cuernavaca y, entonces, vino el enfrentamiento que dejó como saldo algunos descalabrados.

Por otro lado, las manifestaciones en Oaxaca cumplieron una semana, en la que ha habido desde bloqueos al Aeropuerto Internacional y terminales de autobuses; marchas, plantones, cierre de 20 calles en el centro de la capital, la paralización de decenas de unidades de reparto de diversas empresas y toma de los accesos a la ciudad.

Adelantaron que en las próximas horas ampliarán su protesta a ocho regiones de la Entidad, en espera de radicalizar sus posturas.

En Michoacán, los maestros también suspendieron clases, impidieron el paso al aeropuerto y a terminales de autobuses, además de que miles de ellos se trasladaron a la Ciudad de México para participar en la movilización.

En tanto que el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), Arcángel Ramírez Perulero, confirmó que se suspendieron clases en todas las regiones de ese Estado y que también participan en las protestas que se realizan en la capital del país.

Habrán Descuentos a Maestros Faltistas: SEP

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió en un comunicado que se aplicarán descuentos a maestros que falten a sus labores a partir de este lunes, y precisa que corresponderá a las autoridades educativas estatales, en el marco de sus atribuciones, separar del cargo a quienes acumulen más de tres faltas en un periodo de un mes.

Asimismo, es obligación de directivos de escuelas y de sectores, el reportar las faltas injustificadas del personal docente y administrativo, para hacer los ajustes a la nómina magisterial.

En caso de no cumplir con esta responsabilidad, según esa dependencia, los directivos serán sujetos a las sanciones que marca la normatividad.

Según la SEP, en la mayor parte de las escuelas del país el servicio escolar se desarrolla con normalidad, inclusive en Oaxaca, donde en los últimos días ha permanecido con clases más del 90 por ciento de las escuelas, aunque las fotos de las movilizaciones, los bloqueos y las instituciones cerradas, digan lo contrario. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello