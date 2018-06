Andrea Toscana Miss México

Andrea Toscano, de Colima, Ganadora de la Corona del Certamen Mexicana Universal

Ciudad de México, 4 de junio.- Después de una ardua competencia en la que chicas de distintos estados de la República buscaron ser la representante de México en Miss Universo, Andrea Toscano, de Colima, fue la máxima ganadora de la corona del certamen Mexicana Universal.

Toscano superó así a Aranza Molina, representante de Tabasco, y a Maryeli Leal, del estado de Sinaloa.

El evento, conducido por Brandon Peniche en compañía de Rebeca de Alba, y con Penelope Menchaca y David Salomón como los tres jueces del certamen, tuvo su momento de más emoción con el anuncio de la ganadora, instante en el que apareció Lupita Jones, directora del instituto de Mexicana Universal.

“Estoy satisfecha, ustedes son testigos de que en cada gala he dado lo mejor de mí. Ahora conozco mis fortalezas y debilidades. Estoy totalmente en blanco, muy agradecida, hoy soy otra mujer”, dijo Toscano al recibir la corona.

Lupita Jones dijo que espera seguir acompañando en su preparación a la ganadora para volver a conseguir la corona de Miss Universo para el público mexicano.

Lupita Jones, Miss Universo 1991 y quien es directora general de Mexicana Universal, dijo que se abrirá la convocatoria para quienes deseen participar en la segunda edición de este concurso que fue creado para sustituir Nuestra belleza, luego de que Jones y Televisa rompieron su relación el año pasado.

Ahora el concurso lo realiza en sinergia con TV Azteca.

“Necesitamos una belleza con contenido. Chicas que tengan mucho que compartir, que tengan un mensaje, una causa, algo que verdaderamente les inspire a trabajar y seguir adelante”, resaltó.

Por su parte, la nueva reina de belleza señaló: “Estoy dispuesta a trabajar en equipo y a prepararme mucho para traer la tercera corona de Miss Universo. Lo que me ha funcionado es ser disciplinada, entregada y apasionada en todo. Sobre todo, tengo ganas de salir adelante. A todas las jóvenes que me están viendo, les digo que nunca se inventen limitantes”. Sun