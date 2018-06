Queremos Acabar con la Pobreza: REC

Tuxtla Gutiérrez.- Los partidos políticos que integran la coalición “Juntos Haremos Historia” para las elecciones del 1 de julio, tienen el compromiso de hacer justicia a Chiapas, por eso queremos ganar la contienda política, “los partidos no somos lo mismo, los candidatos a puestos de elección no somos iguales, no queremos más de lo mismo, ni lo peor, sino generar condiciones para que la gente pueda vivir mejor”, dijo Rutilio Escandón.

El candidato a la gubernatura del estado, sostuvo que uno de los grandes pendientes de todo gobierno, es acabar con los privilegios de los servidores públicos, por ello, “mi gobierno eliminará el fuero constitucional, los servidores públicos no gozarán de impunidad, podrán ser juzgados con todo el peso de la ley por actos contrarios al derecho”.

El candidato chiapaneco, indicó que los servidores públicos no pueden tener ventajas, ni privilegios en relación con la ciudadanía, tendrán que renunciar a los privilegios, a los altos salarios y a vivir en la medianía, tampoco usarán helicópteros para desplazarse de la capital al interior del estado, no más gobierno rico y pueblo pobre.

Por ello, agregó, “queremos ganar las elecciones del 1 de julio, invito a la ciudadanía a que acuda a las urnas a ejercer su derecho al voto en libertad y en conciencia por todos los candidatos de Morena, PT y PES a todos los puestos de elección, no somos lo mismo, nosotros sí queremos hacer justicia a Chiapas, queremos acabar con la pobreza y con la corrupción”. Comunicado de Prensa