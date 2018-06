Llegó la Hora del Cambio: Albores

Petalcingo, Tila, 07 de junio de 2018.-El candidato a la gubernatura Roberto Albores sentenció que tras años de mantener en el olvido a la gente, ahora en campaña vienen a comprar consciencias con fertilizante, láminas, cemento, despensas y dinero, para luego volverse a ir abandonando al pueblo.

“Llegó la hora para el cambio, llegó la hora para mejorar Tila, basta ya de malos gobiernos, basta ya de que los recursos públicos se los lleven para beneficio personal, que no haya obras, que no haya medicinas, que no haya caminos, que no haya apoyo a la educación, a la salud, que no haya seguridad, basta ya de gobiernos que sólo llegan a enriquecerse, nosotros representamos el cambio”, puntualizó en su visita a la región Tulijá Tseltal Chol.

De gira por Yajalón y Tila, Roberto Albores fue testigo del reclamo de la gente, quienes le expresaron estar cansados de que esta zona tzeltal sea “comercio” en cada proceso electoral, donde las promesas hechas nunca se cumplen.

Reunido con militantes y simpatizantes priístas Albores apuntó que será el gobernador del empleo y la transformación económica de Chiapas, y aseguró que elevará la calidad de vida de todas las regiones del estado a través de la instalación de empresas y de industrias. Comunicado de Prensa