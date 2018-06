Ayuda Humanitaria Llegará a Quien lo Necesite: Bomberos de Guatemala

Tapachula, Chiapas; 8 de Junio.- La ayuda humanitaria que los mexicanos han recolectado llegará a las manos de las personas que viven la tragedia ocasionada por el volcán de Fuego, afirmó Guillermo Antonio Arriaga Ochoa, director de la LVIII Compañía de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, Guatemala.

Entrevistado en esta ciudad donde sostuvieron un encuentro con el cuerpo de Bomberos de Tapachula, en el centro de acopio, ubicado en el Sendero Peatonal, precisó que toda la ayuda humanitaria que trasladen a Guatemala, no será entregada al Gobierno, para evitar algunas situaciones que comúnmente se presentan cuando hay tragedias, “lo entregaremos en la mano de los damnificados, porque realmente lo necesitan”.

Todo es bienvenido, el pueblo guatemalteco a nivel nacional se ha hermanado para juntar ayuda humanitaria, pero es insuficiente, porque se necesita mucho material médico y quirúrgico, toda vez que el Centro de Salud no puede trabajar atendiendo a los lesionados si no tiene ese tipo de equipo.

“Se ha recibido mucha ayuda de parte del gobierno de Israel, de Honduras, de El Salvador y hoy, el pueblo de México por medio de los bomberos está juntando diversos productos y agua para mandarlo a los hermanos que hoy lo necesitan”, agregó.

Informó que vinieron a Tapachula por invitación de Jorge Barrientos, del Patronato de Bomberos, con el objetivo de acercarse y que las personas vean que todo lo que se junte será entregado a la LVIII Compañía de Bomberos Voluntarios, nada se quedará en el camino, su destino es el área siniestrada en Escuintla, Guatemala.

Arriaga Ochoa dijo que la Cancillería de Guatemala ya abrió las fronteras para que las ayudas lleguen a las personas afectadas, en el caso de lo que se recolecta en Tapachula no habrá problema para cruzarlo por la frontera.

“Se necesita de mucha ayuda humanitaria porque hay más de tres mil familias fuera de las casas, además lo lamentable es que quedaron soterrados más de 300 que no han aparecido, eso es a grosso modo, los números pueden subir en cualquier momento porque se habla de familias completas que no aparecen”, explicó.

Afortunadamente hay una hermandad entre México y Guatemala y en este momento de la tragedia provocada por el volcán de Fuego no es la excepción. “La respuesta es grandiosa y vale la invitación para quienes aún no saben cómo ayudar, pueden acercarse al centro de acopio de los Bomberos de Tapachula”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González