AMLO en Gira de Proselitismo por Tapachula

* SE COMPROMETIÓ A DESPACHAR EN NUESTRA CIUDAD.

* ANUNCIÓ MIL 500 PESOS MENSUALES PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. MANIFESTÓ QUE DONALD TRUMP DEBE RESPETAR A LOS MEXICANOS, EN UNA ALIANZA PARA EL PROGRESO.

* INSISTIÓ EN ABROGAR DIVERSAS REFORMAS, INCLUIDAS LA EDUCATIVA.

Tapachula, Chiapas; 10 de Junio.- Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo en Tapachula que, de ganar los comicios de éste 1º de Julio, al llegar al poder abrogará diversas reformas, incluida la Educativa.

El tabasqueño, candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia”, arribó a la “Perla del Soconusco” como parte de una gira de proselitismo de dos días por la Entidad.

Anunció que su administración cancelará la política de privatización en el país, incluyendo el agua y organismos como el ISSSTE y el Seguro Social.

Aunque no precisó cómo lo hará, el político adelantó también que destinará mil 500 Pesos mensuales para los adultos mayores y para personas con capacidades diferentes, y una cantidad similar adicional a los jubilados y pensionados.

Planteará al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un acuerdo de cooperación en el que participe esa nación norteamericana, Canadá, México y países centroamericanos, para impulsar las actividades de desarrollo económico y frenar con ello parte de la migración.

Se trataría algo como la “Alianza para el Progreso”, dijo, que impulsó el Presidente John F. Kennedy, en la década de los 60’s en los Estados Unidos, “porque no se logra nada construyendo muros ni militarizando las fronteras, ya que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.

Manifestó que se bajará el sueldo más de la mitad de lo que gana Peña Nieto, que le quitará la pensión a los expresidentes, así como los funcionarios de su gobierno irán al ISSTE o al Seguro Social,como lo hace el pueblo, además de mencionar que se venderán todas la flotillas de aviones que existen en el país.

Acompañado del candidato a gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, y a senador, Eduardo Ramírez Aguilar, se dijo idealista y que está construyendo una democracia y no una dictadura.

Hizo referencia que a Tapachula llegó sin guardaespaldas y que, una vez siendo Presidente, el Estado Mayor pasará a ser parte de la milicia.

Compromisos Para el Soconusco y Tapachula.

Ante simpatizantes y militantes de las regiones Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, que llenaron la explanada exterior del Palacio Municipal, se comprometió públicamente a que Tapachula recibirá un trato preferencial

Incluso, aseguró que en esta ciudad habrá una sede gubernamental de su Gobierno, en la que vivirá y despachará por algunas temporadas.

Aprovechó para anunciar un proyecto de reconversión agrícola para la región Soconusco en el que pretende destinar 3 mil 500 millones de Pesos y consiste en sembrar árboles frutales como el cacao, café, plátano y cítricos, así como maderables, incluyendo primavera, cedro y caoba, en alrededor de cien mil hectáreas.

“Esta región se va a convertir en una de las más prosperas del país”, indicó al explicar que con ese proyecto piensa generar en el Soconusco unos 40 mil empleos, que recibirán -según López Obrador- un pago equivalente a dos jornales durante los próximos seis años, de manera que sea un trabajo remunerado permanentemente.

Prometió también becas mensuales para todos los estudiantes de preparatoria y, en el caso de los universitarios, el apoyo será de 2 mil 400 Pesos para aquellos que comprueben ser de escasos recursos económicos.

Aunque aclaró que no es una promesa, se comprometió a analizar la cuestión fiscal para tratar de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la Frontera Sur, a como estaba antes de éste sexenio (empresarios de la región esperaban que Obrador realizara en el sur, los mismos compromisos que hizo en la frontera norte o, algo parecido).

Allá dijo que en la región norte del país bajará el Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 35 al 20 por ciento, así como el IVA del 16 al 8 por ciento.

En la Frontera Norte manifestó también que se reducirán impuestos especiales a la producción y servicios; así como la gasolina, diésel y electricidad, igual que a la nación norteamericana; además no hizo mención de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello.