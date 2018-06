Meade Listo Para El Debate de Hoy

México.- El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, ensayó su participación para el tercer debate, el cual se realizará en el Museo Mundo Maya, en Mérida, Yucatán.

Estamos muy contentos, muy agradecidos, de la oportunidad que tendremos todos de volver a presentar, en este tercer debate, nuestras propuestas alrededor de temas bien importantes, del crecimiento, de la pobreza, la desigualdad, del cambio climático, la salud, la educación”, comentó ante los medios de comunicación.

Previo a la actividad, el candidato no quiso abundar sobre los ataques que se ha lanzado con su contendiente Ricardo Anaya.

“Yo creo que fuimos muy claros, y éste no es un tema de escalamiento o no, éste es un tema de hechos. Pero hoy acá a lo que venimos es a presentarles a los ciudadanos qué es lo que pensamos de temas muy importantes, de temas que son relevantes y fundamentales”, agregó.

El candidato se encuentra desde el domingo en Mérida para preparar su participación en el tercer y último debate presidencial. Agencias