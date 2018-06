Comercialización del Rambután Contará con Guía de Movilización

*Para Contrarrestar el Contrabando.

Tapachula, Chiapas; 12 de Junio.- Con la finalidad de evitar el contrabando de fruta y tener un mayor control de comercialización, la asociación de productores de Rambután del Soconusco firmó un convenio con autoridades de Sagarpa para establecer medidas regulatorias para la movilización del producto.

El Presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután del Soconusco, Alfredo López García, afirmó que comenzarán a emitir una guía única para dar certeza y seguridad al producto que se movilice tanto al mercado nacional e internacional.

Con la expedición de la guía de movilización se podrá frenar el traslado de fruta de dudosa procedencia, ya que en lo que va de la presente cosecha se han registrado robos en varias huertas, cuyo producto se comercializa a precios inferiores que, al final, repercute en la caída de los mismos.

La guía permitirá a los productores y autoridades conocer de manera segura la cantidad de fruta que se comercializa cada año tanto en el mercado nacional e internacional, lo que refundará en mejor control de las cosechas.

Detalló que al no tener un registro exacto de la producción, los productores no han podido acceder a los programas ni apoyos de la Sagarpa, por ello, habían exigido a las autoridades coordinar esfuerzos para establecer mecanismos de control para este sistema producto, que se ha posicionado en la región.

Una vez que se comiencen a emitir las guías de movilización se prevé que la Gendarmería colabore con la inspección operativa de los cargamentos que se trasladen vía terrestre, puntualizó, través de la implementación de retenes en puntos estratégicos.

Esta estrategia ayudará a mantener estable los precios durante la temporada, ya que también se unificará a todos los productores, porque quien venda su fruta tendrá que expedir al comprador la guía para que no tenga problemas en carretera con las autoridades policíacas.

Finalmente, mencionó que cada año se moviliza aproximadamente 100 toneladas diarias de la fruta exótico tanto para el mercado interno, Estados Unidos y Guatemala, este último se ha convertido en el principal comprador, sobre todo porque les favorece adquirir la fruta ante el valor que tiene su moneda. Agencia Intermedios