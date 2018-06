Entre Dimes y Diretes se Desarrolló el Ultimo Debate Entre los Candidatos a la Presidencia

México.- Después de más de dos horas concluyó el tercer y último debate presidencial, en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán.

Ricardo Anaya reiteró sus cuestionamientos en contra de Andrés Manuel López Obrador. En una de las intervenciones, lo acusó de tener “contratistas favoritos” como lo ha hecho el priismo y mostró una imagen de López Obrador con el ingeniero Rioboó. “¿Sí o no cuando fuiste jefe de gobierno se le otorgaron contratos por adjudicación directa por 170 mdp?”, “¿si te muestro los contratos renuncias a la candidatura?”. A lo que el morenista respondió: “no tiene sentido lo que planteas, yo no soy corrupto”.

En el tema económico, el candidato del Frente señaló que no incrementará los impuestos para tener un mayor crecimiento económico y aprovechó para proponer una Fiscalía que investigue al presidente Enrique Peña Nieto, por posibles actos de corrupción. “He sido blanco de una campaña brutal (…) pero no les tengo miedo”, dijo. También rechazó haber votado a favor del incremento a la gasolina, tal como acusó López Obrador.

En el tema educativo, Anaya le cuestionó a Obrador sobre el cambio que propone. ¿Tu cambio es tu pacto con Elba Esther?, y expresó que de ganar la elección revertirá la implantación de la reforma educativa: “debe mejorar la educación, no castigar a los maestros, y tampoco gastar el triple en evaluación en lugar de capacitación”. Finalmente, ofreció “internet gratis en oficinas públicas, plazas, jardines, hospitales y escuelas; que los estudiantes de preparatoria y universidad cuenten con una tableta”.

Después, llegan la participaciones de Andrés Manuel López Obrador, quien propuso bajar los sueldos “de los de arriba” para aumentar los sueldos “de los de abajo”. Coincidió con Anaya en no subir impuestos, ni tampoco la deuda y que no habría gasolinazos. Sugirió que se mantenga el TLCAN pero “no puede convertirse en una fatalidad para los mexicanos, nuestro país tiene muchos recursos”.

En el tema educativo, el tabasqueño anunció que María Elena Álvarez, especialista en Biotecnología por la UNAM, sería su titular en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y rechazó la creación de una Secretaría de Ciencia. Señaló además a Jorge Alcocer en la Secretaría de Salud. También defendió al magisterio al decir que ellos no venden plazas y afirmó que usará sus facultades como titular del Ejecutivo para cancelar la reforma educativa, porque “tiene más qué ver con una reforma laboral, es una represión”.

Casi al finalizar, y ante el cuestionamiento de Anaya sobre si Obrador pactó con Peña, el tabasqueño concluyó que ni al panista ni al actual Presidente los va a meter a la cárcel porque su fuerte “no es la venganza”.

Por su parte, José Antonio Meade aseguró que durante su gestión en Sedesol, 2 millones de personas salieron de la pobreza y aseguró que el tema educativo incide directamente en que la pobreza disminuya.

Aseguró que en la gestión de AMLO se provocó disminución en la generación de empleos en la Ciudad de México. Y hasta aprovechó para desearle suerte al Tri en el Mundial de Rusia.

Por otro lado, Meade aclaró al candidato del Frente que sus acusaciones sobre Odebrecht debe dirigirlos a López Obrador, quien propone a Javier Jiménez Espriú como Secretario de Comunicaciones y Transportes, a pesar de que el socio de esa empresa en México es la familia de éste.

También alertó sobre los presuntos riesgos de desaparecer el Seguro Popular como plantea López Obrador, pues recordó que el Seguro Popular hoy atiende a 53 millones de mexicanos, pero “lo podemos hacer mejor” y lo resolverá en su eventual gobierno.

Finalmente, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” llamó a sus rivales como la “tercia maldita”, pues consideró que los candidatos de las coaliciones han destruido a México. Sugirió a sus rivales a darse un beso pues “México necesita unidad, no pleitos”.

En el tema económico, propuso incrementar el salario mínimo a 350 Pesos y disminuir los impuestos del ISR e IVA para las personas que ganan 12 mil 500 Pesos.

Sobre la reforma educativa dijo que su propuesta es revisarla, porque no se le puede dejar toda la responsabilidad de la educación a los maestros y los padres deben participar. Y le preguntó a López Obrador: “¿a quién tenías en tu cartera? ¿a Elba Esther?”.

A pregunta del moderador Leonardo Curzio, si con su propuesta de mochar la mano a los corruptos implicaría crear un “sistema nacional de verdugos o amputadores nacionales”, Rodríguez Calderón se deslindó y dijo que eso le tocará aprobarlo a los Diputados de los partidos. Sun