Se Llevó a Cabo el Diálogo con Candidatos al Ayuntamiento Organizado por COPARMEX

*Gana Enrique Zamora en las Propuestas

*BIEN DISEÑADO LOS CUESTIONAMIENTOS POR LOS PANELISTAS.- *OSCAR GURRÍA DE MORENA NO ASISTIÓ DESPUÉS DE HABER CONFIRMADO. SE CUELGA DE LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR. ENGAÑA A LOS TAPACHULTECOS POR FALTA DE PROPUESTAS.

Tapachula, Chiapas; 12 de junio.- Enrique Zamora Morlet, fue proclamado ganador del foro “Diálogo con candidatos a presidente municipal de Tapachula”, convocado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas.

El acto, celebrado en un salón al sur de la ciudad, sirvió de pauta para que se reunieran los miembros del Centro Empresarial de la Costa de Chiapas, así como representantes de cámaras, colegios, inversionistas y sectores productivos.

El llamado de los tapachultecos para que los candidatos expresaran públicamente sus propuestas fue hecho desde hace casi dos semanas, en la que los aspirantes, uno a uno, fue confirmando su presencia.

Así, este martes por la tarde, los candidatos a la alcaldía local fueron llegando puntualmente, al igual que los alrededor de cien empresarios que se dieron cita.

Los políticos que acudieron a esa responsabilidad ciudadana fueron: Mónica del Carmen Escobar González, por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC); así como Luis Demetrio Martínez López, por Podemos Mover a Chiapas.

De igual forma, Eliseo Eleaquín Vázquez Espinoza, como candidato independiente; y Enrique Zamora Morlet, por el Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (PANAL) y Chiapas Unido.

Los organizadores y los invitados dieron un lapso de tiempo para que arribara el candidato de la alianza de los partidos Morena, PT y PES, Oscar Gurría, pero en el último momento declinó a asistir y a presentar sus propuestas.

En lugar de ello, llegó un joven, entregó una hoja blanca firmada supuestamente por un tal Guerrero, en el que señalaba que Gurría no iba a llegar porque estaba atendiendo su agenda.

Su ausencia pasó casi desapercibida, a excepción de que el lugar que tenía asignado quedó vacío y con un rótulo a su nombre, como una prueba fiel de que despreció públicamente a los sectores productivos y al resto de la sociedad.

Afuera del salón se congregaron miles de personas que, al igual que muchos tapachultecos, siguieron a detalle las transmisiones de las radiodifusoras, las televisoras y los medios electrónicos que hicieron público el evento.

Adentro hubo un protocolo estricto para no favorecer a ninguno de los candidatos. Se les pidió a los empresarios e invitados que asistieran con ropa blanca y sin logotipos; con sorteo de las participaciones; con respuestas cronometradas, entre otros.

Entre los moderadores estuvieron el actual presidente de la Coparmex, José Antonio Toriello Elorza; así como los ex dirigentes de ese organismo Rafael Rojo Galnares y Octavio Marín de la Torre además de los empresarios Jorge Alfredo Gálvez Sánchez y Mario Levet Vega.

En un preámbulo, coincidieron en las grandes deficiencias por las que atraviesa el municipio, sobre todos las relacionadas a la infraestructura, servicios públicos, seguridad, corrupción, desarrollo económico, vialidad, turismo, mercados, comercio informal, entre otros.

En el foro no hubo descalificaciones, ni enfrentamientos o críticas destructivas. En lugar de ello, los candidatos hicieron su mayor esfuerzo por presentar sus planes de trabajo, aunque los dos minutos que tuvo cada uno de ellos, fue insuficiente para detallar sus propuestas.

No hubo ideas descabelladas ni ocurrencias. Los aspirantes llegaron preparados para ofertar una seria de estrategias enfocadas a solucionar los rezagos y los nuevos problemas del municipio.

Si bien es cierto que las expresiones vertidas fueron vistas con agrado por parte de los empresarios, lo presentado por Zamora Morlet, fue lo mejor. La Redacción.