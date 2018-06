Ordena el Congreso a la PGR Informe Sobre Lavado de Dinero que Implica a Ricardo Anaya

México.- El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló este miércoles un exhorto para que la Procuraduría General de la República (PGR) informe el avance de la investigación sobre su candidato presidencial, Ricardo Anaya, por presunto lavado de dinero.

El punto de acuerdo, que propusieron los diputados y senadores priistas en la Comisión Permanente, pide también el estatus de las investigaciones e indagatorias en contra del empresario Manuel Barreiro, señalado como cómplice de Anaya.

No hay miedo de que puedan entrar a una investigación con Ricardo Anaya, el tema es que si no les importara, si de verdad Meade fuera en segundo lugar, para qué se ocupan de Anaya. Su candidato dicen que es lo más honesto que tiene el PRI, efectivamente, en eso sí coincidimos, el menos corrupto, pero lo cierto es que no se ocupen de Ricardo Anaya, si ustedes van en segundo lugar, ocúpense de Morena ¡ah, no, verdad, que ya pactaron!”, dijo la panista Adriana Dávila.

El Punto de Acuerdo delimita que la PGR debe entregar el informe al Congreso en un lapso no mayor de a diez días naturales; es decir, antes de las elecciones.

Nosotros estamos a favor y nos parecen largos diez días para que la PGR informe el resultado de sus indagatorias, porque han estado usando el uso de la justicia para tratar de incidir de manera electoral”, aseveró el senador panista Héctor Larios.

Al respecto, el senador priista José María Tapia rechazó que el exhorto sea parte de una “guerra sucia” contra Anaya.

Explicó que el exhorto del Congreso solicita, además, que la PGR “dé celeridad a las investigaciones que vinculan a Ricardo Anaya Cortés con operaciones inmobiliarias al margen de la ley, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a efecto de deslindar responsabilidades penales que conforme a Derecho procedan”.

Durante la discusión de más de dos horas, los legisladores de los partidos que abanderan a José Antonio Meade, Ricardo Anaya y López Obrador elevaron el tono desde tribuna.

Ricardo Anaya no puede ni va a ganar este primero de julio, porque está dando muestra que el país está registrando de ser un pillastro, sin ninguna pena, un desvergonzado que tiene el agua hasta el cuello”, dijo a gritos la diputada priista Martha Tamayo.

El punto de acuerdo fue avalado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso con el voto en contra de los panistas y perredistas. Agencias