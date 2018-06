Están Dadas las Condiciones Para el Desarrollo de las Elecciones: IEPC

*LOS PARTIDOS Y LOS CANDIDATOS DEBEN ASUMIR SU RESPONSABILIDAD, PROPICIAR CAMPAÑAS EN UN MARCO DE CIVILIDAD. *HASTA AHORITA EN LO QUE VA DEL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS SE AVANZA CON PASO FIRME Y CON RESPONSABILIDAD, PRECISÓ OSVALDO CHACON ROJAS.

Tapachula, Chiapas; 14 de Junio.- Están dadas las condiciones para que las elecciones del 1 de Julio se puedan llevar a cabo con toda normalidad, afirmó el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas (IEPC), Osvaldo Chacón Rojas,

Respecto a los acontecimientos que se dieron con la designación de las candidaturas y que pudo haber ocasionado incertidumbre entre el electorado, el funcionario dijo, “posiblemente pudo haber inconsistencias en las definiciones de las candidaturas, pero el voto es la medicina a toda esta problemática para premiar lo que el electorado considera que está bien o para señalar lo que está mal, por lo que es importante salir a votar y hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y con mucha libertad”.

Entrevistado en esta ciudad donde sostuvo una reunión con medios de comunicación, al preguntársele sobre posibles hechos de violencia que se han generado en algunas localidades, hizo un llamado a los partidos políticos y al electorado a rechazar cualquier irregularidad.

En Chiapas, indicó, se le apuesta a la gobernabilidad y el IEPC pide y exhorta a cada una las instituciones para que hagan su trabajo, los partidos y los candidatos también deben asumir su responsabilidad, propiciar campañas en un marco de civilidad, no generar encono y -por supuesto- rechazar el clima de violencia, hasta ahorita en lo que va del desarrollo de las campañas se avanza con paso firme y con responsabilidad, precisó.

Únicamente en el municipio de Oxchuc no se llevará a cabo el proceso electoral para la elección de autoridades locales, porque el Congreso del Estado aprobó un decreto para sea en una nueva fecha, pero sí se instalarán casillas para que la gente salga a votar por candidato a la Presidencia de la República, Senador, Diputados federales y locales, toda vez que hay una sentencia que obliga hacer una consulta en ese municipio para determinar si quieren hacerlo por partidos políticos o a través de usos y costumbres.

Con respecto en la presunta manipulación de los programas federales, respondió que los delitos electorales corresponden a la Fiscalía Electoral, “cuando se presenta denuncia por ese tipo de hechos con nosotros le damos parte a la Fiscalía ya sea del Estado o a la Fepade”.

El material electoral ya está listo, lo que son urnas y mamparas, las boletas será hasta en los próximos días cuando se manden a imprimir, para que esté en los Consejos Distritales a más tardar el 25 de Junio porque es cuando empieza la distribución a los Presidentes de casilla.

Respecto a que si podría haber clonación de boletas, aseguró que se imprimen en papel seguridad, no hay ninguna posibilidad que sean clonadas, están perfectamente cuidadas, además, durante su traslado será mediante la cadena de seguridad y custodia, e informó que las elecciones locales van a costar aproximadamente 400 millones de Pesos, entre lo relacionado a lo que reciben los partidos para el financiamiento de campañas y lo que corresponde al Instituto Electoral integrar todos los Consejos Electorales, la contratación de asistentes electorales, bodegueros, auxiliares, entre otros. EL ORBE / Rodolfo Hernández González