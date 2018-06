Continuará el Paro de Labores en Chiapas, Anuncia la CNTE

*Se Comprometen a no Boicotear Elecciones en la Entidad

Tapachula, Chiapas; 15 de Junio.- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunciaron este viernes que mantendrán suspendidas las clases en Chiapas y que hay el acuerdo de que no van a boicotear las elecciones en la Entidad.

En rueda de prensa sostenida en la capital, Tuxtla Gutiérrez, dirigentes, voceros y representantes de esa organización sindical reconocieron que sostuvieron una mesa de trabajo con las autoridades estatales y que entraron en un periodo de receso para analizar las propuestas en los temas de índole local.

Los docentes, quienes iniciaron sus movilizaciones y otro tipo de manifestaciones a partir del pasado 28 de Mayo para exigir la abrogación de la Reforma Educativa, la reinstalación de una mesa de diálogo con las autoridades federales y la atención de un pliego petitorio, dijeron que ahora someterán la propuesta estatal a lo que decida la asamblea.

Según el dirigente de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Pedro Gómez Bahámaca, adelantó que las protestas del magisterio en varios Estados, incluyendo a Chiapas, continuarán en tanto no se abra la mesa de negociaciones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Es decir, que las manifestaciones, al menos en la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, continuarán.

Según Bahámaca, en el encuentro que sostuvieron con las autoridades en las últimas horas, se precisó que ya hay una minuta firmada de hace dos años y un pliego petitorio planteado este 15 de Mayo.

La CNTE no permitirá ningún condicionamiento y que, los maestros en la Entidad mantendrán sus protestas y movilizaciones, aseguró.

Se espera que en las próximas horas, la Asamblea Regional informe sobre los acuerdos tomados y las acciones a seguir en la semana.

Por lo pronto, este viernes tomaron las casetas de cobro, en donde difundieron su movimiento.

En esos puntos no permitieron que pasaran unidades de empresas transnacionales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello