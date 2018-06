Hoy Fernando Castellanos Cal y Mayor En Gira Proselitista por Tapachula

* En el Parque “Miguel Hidalgo”, Apoyando a la Selección Mexicana.

En su gira de campaña por municipios de la región Altos Tsotsil Tseltal, el candidato de La Fuerza de Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, aseguró que en su gobierno se continuará con el trabajo de garantizar condiciones de progreso para los pueblos originarios.

Consideró que para ello deberá privilegiarse el diálogo y la mediación a fin de superar diferencias que limitan el avance y el progreso de la entidad, por lo que ante los miles de militantes del Partido Verde Ecologista de México, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, llamó a estrechar los lazos de hermandad que unen al pueblo chiapaneco.

Fernando Castellanos Cal y Mayor sostuvo que durante su gobierno se redoblarán esfuerzos en el proyecto de dignificación de los pueblos originarios, con iniciativas que abonen a ampliar la cobertura de apoyos a cada una de estas zonas, y con ello atender las principales necesidades de estos sectores.

Asimismo, sostuvo que ponderará la reconciliación y la paz mediante el diálogo, un esfuerzo que será toral para estrechar lazos de hermandad y compromisos de desarrollo en unidad. Además, agregó que en su gobierno creará la Comisión para la Reconciliación y la Paz de los Pueblos Indígenas.

Durante su visita por los municipios de San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Tenejapa y Huixtán, Fernando Castellanos Cal y Mayor exhortó al pueblo chiapaneco velar por los intereses comunes y entender que la lucha no es entre hermanos, sino contra la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.

“Sólo los que nacimos y nos formamos aquí entendemos lo que Chiapas representa para las chiapanecas y los chiapanecos. Sólo los verdaderos chiapanecos conocemos toda nuestra fuerza y por eso, la política de mi gobierno será Chiapas para los chiapanecos. Que no les quede duda, como gobernador defenderé a muerte los intereses de todos”, puntualizó.

Finalmente, reiteró su respaldo a los pueblos indígenas de Chiapas, a quienes destacó por su lealtad con el desarrollo de Chiapas, su coraje y entrega, mismas que han permitido no sólo impulsar el progreso de la entidad a través de trabajo y dedicación, sino salvaguardar la riqueza historia y las raíces del Estado. Comunicado de Prensa