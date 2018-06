Triplicaré Inversiones Para Obras en el Soconusco y la Costa: Albores

* EL CANDIDATO DEL PRI-PANAL REALIZÓ UNA INTENSA GIRA DE TRABAJO POR DIVERSAS COMUNIDADES DE TAPACHULA.

* SE REUNIÓ CON SECTORES PRODUCTIVOS, EMPRESARIOS Y SOCIEDAD EN GENERAL.

Tapachula, Chiapas; 16 de Junio.- El candidato a la Gubernatura del Estado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (PANAL), Roberto Albores Gleason, ratificó este fin de semana su compromiso con Tapachula y el resto de los municipios del Soconusco, al asegurar que la región será la base del desarrollo en la Entidad.

Incluso, adelantó que de verse favorecido con los votos en el proceso electoral de este 1º de julio, triplicará las inversiones en Tapachula y en los municipios aledaños.

Albores, en compañía del candidato a la Presidencia de Tapachula, Enrique Zamora Morlet, realizaron una intensa gira de trabajo este sábado por varias regiones del municipio.

Por la mañana sostuvieron en encuentro con Notarios, ante quienes aseguró que la administración estatal que va a encabezar, aplicará las estrategias que sean necesarias para garantizar el estado de derecho y el respeto a las garantías individuales de los chipanecos y de sus visitantes.

Más tarde, al encabezar diversos eventos masivos con miles de simpatizantes y militantes, Gleason afirmó que, como Gobernador del Estado, el Soconusco tendrá un aliado para luchar por las demandas más sentidas, como la ampliación de la cobertura y la mejoría de los servicios de salud.

Los candidatos fueron recibidos por los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en sus instalaciones, ubicadas al oriente de la ciudad.

Ahí, el aspirante a Gobernador les hizo un reconocimiento público al referirse -a los trabajadores-, como un referente de que las cosas se pueden hacer con eficiencia y calidez humana.

“Requerimos de servidores públicos que no amen el dinero, sino la justicia; que no amen la publicidad, sino la humanidad. Queremos ser ese cambio que tanto necesita el Estado”, afirmó Albores.

“Este 1º de julio les pido su reflexión sobre lo que van a decidir porque van a influir en un tema fundamental sobre qué Chiapas queremos y anhelamos. Vemos con claridad dos opciones, la primera, de los otros candidatos y partidos que representan la continuidad y más de lo mismo, y la otra somos nosotros, que proponemos el cambio”, abundó.

Asimismo, las que puedan generar actividad económica y la oportunidad que tanto anhelan las y los chiapanecos; los empleos, industrias, agroindustrias, turismo, mejores servicios de salud, educación, apoyos a las mujeres, al campo, a los jóvenes, ciencia, innovación y tecnología, la inversión pública, y las obras.

Estamos destinados a salir adelante -dijo-, porque tenemos todo para hacerlo, principalmente por el esfuerzo constante de su población, iniciativa, capacidad y determinación; además de los recursos naturales y energéticos.

Poco después, al sostener un encuentro con mujeres, entre activistas, representantes de organizaciones, sectores, personas con capacidades diferentes, profesionistas, amas de casa, obreras y de otros grupos representativos de la sociedad, afirmó que será el gobernador del empleo y de la transformación económica

“No podemos permitir que sigamos siendo un Estado rico con la gente más pobre del país, eso lo tenemos que cambiar y para ello haremos de la política, un ejercicio de justicia y humanidad; de trabajar en equipo y hacer nuestros sueños colectivos una realidad, y de pensar en grande, porque Chiapas no es el problema sino la gran solución para México”, apuntó.

Así también, que somos una entidad para detonar la economía en todo el país y que eso se va a demostrar trabajando juntos.

“Vamos a generar empleos a través de la instalación de industrias. Como Senador colaboré en el impulso de la creación de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas y del Parque Agroindustrial, que son dos grandes proyectos y toda una realidad para Tapachula”, recordó.

Por ello aseguró que será un gobernador garante de la inversión y de los incentivos para generar empleos y apoyar a los emprendedores; así como de la gobernabilidad.

Aprovechó ese espacio para anunciar que la administración que busca encabezar, impulsará un gran proyecto desde la Costa hasta Palenque, que se convierta en el corredor turístico más importante de todo México y que incluya infraestructura de clase mundial.

Se comprometió también a invertir como nunca antes en infraestructura carretera, en caminos rurales y saca cosechas, autopistas, calles, servicios públicos, agua potable, drenajes, alcantarillados y espacios deportivos.

“Necesitamos hacer de la inversión pública y de la obra, un detonador de la economía fundamental en el Estado. Mi compromiso es triplicar, por lo menos, la inversión pública en Tapachula y los municipios aledaños, para que en la región Soconusco tengan mayores obras en sus colonias, barrios y comunidades”, detalló.

En ese mismo sentido, el candidato aseguró, también a razón de compromiso, que las obras públicas la van a realizar empresas micro, pequeñas y medianas de la región, y que la mano de obra también será local, “para que la riqueza de Chiapas se quede en el Estado, y para impulsar el desarrollo y el empleo a través de las inversiones”.

Cero Corrupción e Impunidad.

En la gira de trabajo, en la que también lo acompañaron el candidato a diputado local, César Ramírez y para el federal, Rubén Peñaloza González, dejó en claro que en su administración habrá cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.

“Seré el primer gobernador que no tendrá fuero; que ha presentado su declaración patrimonial y de impuestos; que así como entrará al gobierno así saldrá, porque no quiero utilizar el cargo para enriquecerme sino para transformar a Chiapas”, recalcó.

Para ello pondrá en marcha una contraloría social “para que cualquier persona, desde su celular, pueda ver cómo se están invirtiendo los recursos públicos en el Estado, si se compraron las medicinas, si se están haciendo las pavimentaciones y, en general, en qué se están canalizando los recursos”.

Asimismo, un gobierno con empoderamiento de la sociedad, en donde los ciudadanos vigilen el uso y destino de los recursos económicos, pero también el desempeño de los servidores públicos, para que el que sea sorprendido cometiendo actos de corrupción, sea castigado con la cárcel.

Roberto Albores también hizo el compromiso de impulsar la agricultura, la ganadería y la pesca, “porque tenemos que duplicar su producción y mejorar los precios, y para eso vamos a hacer una alianza con los productores”.

Retomó el tema de salud al comprometerse que, desde el primer año de su gobierno, hacer las inversiones necesarias para que todos los chiapanecos tengan -sin excepción dijo-, un centro de salud digno y cercano a sus viviendas, con personal médico suficiente, equipamiento y las medicinas que se requieren para curar a los enfermos.

En su gira afirmó además que será un gobernador al que se evaluará cada tres meses y que por ello estará presentando resultados públicamente.

Los candidatos estuvieron además en el ejido Álvaro Obregón; en donde se anunciaron diversas estrategias para el rescate de la agricultura y la ganadería, así como inversiones en las zonas rurales de Tapachula.

Más tarde se trasladaron a la escuela primaria “Enrique Marcelín Marín”, al sur de la ciudad, en la que se abordaron temas relacionados a la educación, alimentación, becas a estudiantes y apoyos a madres solteras.

Después estuvieron en el fraccionamiento “Vida Mejor”, en el que se dijo que habrá importantes inversiones en el mejoramiento de los servicios públicos de las colonias populares del municipio.

Mientras que en Puerto Madero, una multitud los esperó para llevar un acto en el que se refrendó que se impulsarán proyectos relacionados al turismo, desarrollo social, pesca, infraestructura y comercio.

Por la noche, los candidatos llevaron a cabo varias reuniones, entre ellas un encuentro con la Comunidad Cultural de Tapachula; otra con representantes de organizaciones productoras de café, y una más con activistas políticos.

Al concluir su gira, Roberto Albores dijo que, de llegar a ser gobernador, despachará constantemente desde Tapachula para atender los problemas de la región Soconusco. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello