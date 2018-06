Concluye Paro del Magisterio en México Maestros Retornarán a Clases el Lunes

* EN LAS PRÓXIMAS HORAS LEVANTARÁN PLANTONES EN LOS ESTADOS DE MICHOACÁN, GUERRERO, OAXACA Y CHIAPAS, ENTRE OTROS.

* ACEPTAN MAESTROS DE CHIAPAS PLANTEAMIENTOS DEL GOBIERNO DE MANUEL VELASCO.

Tapachula, Chiapas; 18 de Junio.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció en la tarde de este martes la suspensión del paro magisterial que tenían desde el pasado 4 de Junio.

De acuerdo a lo que acordaron en su Asamblea Nacional, se da por terminada la jornada de lucha en todos los contingentes, incluyendo el plantón que tenían en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México.

De igual forma, los diversos tipos de manifestaciones de protesta en contra de la Reforma Educativa en los Estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En el segundo punto, anunciaron que “se inicia la siguiente fase de lucha nacional, en el marco de la elección del nuevo gobierno federal”, aunque no se precisaron detalles.

Asimismo, realizar un balance en todos los contingentes de la CNTE, en torno a las acciones realizadas en las últimas dos semanas en las que paralizaron sus actividades.

Todavía este martes los maestros llevaron a cabo diversas acciones de protesta en varios Estados, desde marchas, plantones y bloqueos en los accesos a diversas ciudades, como lo que ocurrió en Tuxtla Gutiérrez.

La conclusión del paro se dará conocer oficialmente este miércoles por la mañana, a las afueras de la Segob, por medio de una conferencia de prensa y la emisión de un comunicado.

Dejaron en libertad para que cada sección en los Estados defina la actividad que realizarán para concluir esta etapa, aunque en la mayoría de los casos opinaron que sea con una marcha y boteos.

Desde la noche de este martes, los maestros en Oaxaca y Chiapas empezaron a desmantelar sus carpas y adelantaron que están proponiendo que las clases se reanuden el lunes, para dar tiempo de que los docentes concentrados en la Ciudad de México y en la capital chiapaneca, puedan retornar a sus lugares de origen.

Los primeros informes señalan que el Gobierno Federal no instaló la mesa de diálogo que exigía el magisterio y, obviamente, no hubo acuerdos.

Una de las propuestas de los docentes es que continúe las manifestaciones en el país, aunque de otro tipo. Se espera que en el anuncio oficial se detalle sobre ello.

En el caso de Chiapas, los voceros de la CNTE confirmaron que, en apego a lo dispuesto en la Asamblea Nacional, también daban por concluido esta etapa de sus protestas.

El pronunciamiento lo llevarán a cabo este miércoles en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.

Se espera que se informe sobre los resultados de la mesa de diálogo que mantienen en las últimas horas con el Gobierno del Estado.

Sin embargo, adelantaron que la Asamblea Estatal decidió aceptar las propuestas de la administración que encabeza el gobernador, Manuel Velasco Coello.

En ese encuentro entre las autoridades en Chiapas y los docentes se está analizando un pliego petitorio de 18 puntos que, de consolidarse, quedaría establecido con acuerdos que tendría que respetar el Gobierno Estatal entrante.

Cabe hacer mención que, luego de 15 días de paro, muchas escuelas de Chiapas ya dieron por concluido su ciclo escolar, incluso hasta ya entregaron documentos y, por lo tanto, ya no retornarán clases hasta Agosto. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello