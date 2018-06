Lluvias Complican Acciones de Apoyo a Damnificados de Guatemala

Tapachula, Chiapas; 21 de Junio.- Como consecuencia de la temporada de lluvias, se complica la problemática que viven los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego, en Guatemala, afirmó Paola Díaz Moje, coordinadora operativa de Topos Adrenalina Estrella, de la Ciudad de México.

Entrevistada en esta ciudad, a su regreso de brindar apoyo en los trabajos que desarrolla la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en la comunidad San Miguel de los Lotes, Guatemala, señaló que la crisis persistirá por mucho tiempo, toda vez que el volcán continúa arrojando lava, ceniza y rocas incandescentes, además, las corrientes de agua que se forman con las lluvias complican las cosas.

Como consecuencia de la ceniza y piedras calientes persisten las altas temperaturas de entre 150 y 180 grados, lo cual se percibe en la zona donde las casas están soterradas y donde se continúa la búsqueda y extracción de cuerpos, explicó.

Muchas personas aún mantienen la esperanza de encontrar los restos de sus familiares que tenían por costumbre -a pesar de las alertas que hacía Conred- de no salir de sus viviendas a pesar de las manifestaciones que mantenía el volcán, dijo.

Hay casos de personas que pudieron abandonar sus viviendas y se complica su localización porque no hay la certeza de dónde pudieron estar al momento de darse la erupción, tampoco se cuenta con maquinaria pesada para hacer excavaciones, agregó.

Díaz Moje indicó que con la situación que mantiene el volcán, se pone en riesgo la vida de los rescatistas y de las personas que tratan de hallar a sus familiares, en las labores que se efectúan de 7:00 a 14:00 horas, pues de pronto sale material incandescente.

Durante los seis días que estuvieron apoyando en las labores de rescate, lograron la extracción de 8 cuerpos que integraban una familia, entre ellos la abuelita que se encontraba en su silla de ruedas, así como diversos cadáveres que fueron entregados a las autoridades guatemaltecas.

Por su parte, Ismael Villegas, presidente de Topos Adrenalina Estrella de la Ciudad de México, informó que cuando supieron que se iban a enfrentar a materiales altamente calientes, como producto de la erupción volcánica, se dieron a la tarea de buscar el equipo adecuado que los protegiera y afortunadamente dos empresas les hizo las donaciones, una guantes y la otra botas, que les fueron de mucha utilidad, toda vez que estuvieron trabajando con temperaturas de entre 80 a 90 grados.

Al menos, en México, hay varios volcanes activos, situación por la que se necesita estar preparado ante una contingencia, ya que actualmente no hay capacidad de respuesta ante una eventualidad que pudiera presentarse ni en México ni en Guatemala. EL ORBE / Rodolfo Hernández González