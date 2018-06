Actualizan a Personal Médico Para Combate de Enfermedades

* A Través de Investigadores de la UNACH.

Tapachula, Chiapas; 23 de Junio.- Chiapas y particularmente Tapachula pertenecen a una zona frontera porosa, lo cual permite que haya cierto tipos de enfermedades y aspectos que necesitan la atención en la salud del ser humano, afirmó la Directora General de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), María Eugenia Culebro Mandujano.

Entrevistada en esta ciudad con relación a la Maestría en Ciencias Biomédicas, señaló, “definitivamente es un programa con alta pertinencia, con alta relevancia, para atender las necesidades a través de este proyecto que está fundamentado en el desarrollo científico y tecnológico, no podemos hablar de una sociedad desarrollada si no tenemos un sistema de salud fortalecido con bases científicas y tecnológicas”, precisó.

La Maestría en Ciencias Biomédicas está conformada con profesores de tiempo completo de la UNACH, inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores que tienen reconocimiento por los trabajos de investigación, sobre todo porque todos los programas de calidad de posgrado se soportan con profesores que reúnan características no solamente de investigación, sino también de docencia y de investigación científica, precisó.

La Universidad Autónoma de Chiapas asume este compromiso a través del rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández de atender las necesidades que se tienen en materia de actualización, dijo. EL ORBE / Rodolfo Hernández González