Albores es el Indicado Para un Verdadero Cambio en Chiapas: Gamboa Patrón

Felipe Carrillo Puerto, Tapachula, Chiapas.- De gira por ejidos y zonas marginadas de Tapachula, Roberto Albores Gleason reafirmó su compromiso en hacer de esta ciudad, la capital económica de Chiapas.

Después de gestionar la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, Albores se dijo decidido a trabajar para que los beneficios se traduzcan en empleos bien pagados.

“Voy a hacer el gobernador del empleo y de la mejora económica de sus bolsillos, lo vamos a lograr atrayendo empresas e industrias, desde el Senado gestionamos la Zona Económica Especial, y como gobernador aseguraré que llegue la inversión, que lleguen las industrias, que apoyemos a nuestros emprendedores y generemos empleos para nuestros jóvenes y para las familias de Tapachula”, dijo.

Albores agregó que como gobernador implementarán más programas sociales, pero con respeto a la dignidad de la gente, se prevé que los recursos se entreguen en sus casas, no en eventos masivos, aclaró.

“Voy a hacer un gobernador de Tapachula, no les voy a fallar, aquí me tendrán permanentemente despachando desde Tapachula”, sostuvo.

El candidato estuvo acompañado del senador Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada priista en el Senado de la República, quién refrendó el apoyo total a Roberto Albores, al tiempo que aseguró, es la mejor opción para sacar adelante a Chiapas.

“Los Senadores del PRI estamos muy comprometidos con ustedes, que no se merece Chiapas la situación que tiene, que Chiapas merece un cambio y el único que se lo va a dar es Roberto Albores”, sentenció. Comunicado de Prensa