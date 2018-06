Descacharramiento Ayudará a Prevenir Incremento en Casos de Dengue, Zika y Chikungunya en la Región

* AUTORIDADES DE SALUD EMITEN ALERTA A LA POBLACIÓN PARA PREVENIR ENFERMEDADES DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS

* SE DEBE QUITAR LLANTAS, ENVASES, CUBETAS Y TODO LO QUE PUEDA ACUMULAR AGUA, ADEMÁS DE PODAR EL PASTO Y LIMPIAR PATIOS BALDÍOS.

Ciudad de México; 23 de junio.- Debido a que en temporada de lluvias proliferan los mosquitos que pueden ser transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, es recomendable que la población mantenga limpios patios y azoteas, para evitar los factores de riesgo.

Así lo expuso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en coordinación con la Secretaría de Salud, que también destacó la importancia de quitar objetos que puedan almacenar agua y podar el pasto para impedir la reproducción del mosco Aedes aegypti, que es el transmisor de dichas enfermedades, especialmente en zonas calurosas.

Señaló que en caso de manifestar fiebre, dolor de cabeza, articular y muscular intenso, náuseas, vómito, entre otros, es necesario acudir de manera inmediata a su Unidad de Medicina Familiar para la recibir atención.

Indicó que una de las acciones más importantes para evitar la proliferación del mosquito es la descacharrización, que consisten en quitar llantas, envases, cubetas y todo lo que pueda acumular agua, además de podar el pasto.

La jefa de área de Sistemas Especiales, de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, Teresita Rojas Mendoza, recomendó instalar mosquiteros en puertas y ventanas, usar repelente, ropa ligera que cubra piernas y brazos para evitar la picadura de mosco y aplicar insecticida.

Expuso que aunque Dengue, Chikungunya y Zika se trasmiten por el mismo mosco, la sintomatología de cada enfermedad es distinta.

Detalló que en el Dengue se presenta fiebre, dolores de cabeza, articular y muscular muy intensos, náuseas, vómito, ronchas, comezón, y en casos graves, sangrado en encías y moretones.

Con el Chikungunya, además de los síntomas señalados, las personas infectadas presentan deformación articular, caminan encorvadas y con dolor intenso, mientras que en el Zika, 80 por ciento de los casos no tiene fiebre pero pueden presentar dolor de cabeza, malestar general, ronchas, ojos rojos y conjuntivitis, abundó.

La especialista recomendó que ante estos síntomas, es importante no automedicarse para no complicar su situación y acudir de inmediato a las unidades médicas para recibir atención y seguir las indicaciones del profesional de la salud.

Precisó que el reposo y el consumo de electrolitos orales para hidratarse ante la presencia de estos padecimientos, mejorará el cuadro clínico.

De acuerdo con el IMSS, el dengue está presente en casi todo el país, excepto en Tlaxcala y la Ciudad de México.

Para quienes van de vacaciones a la playa, recomendó usar repelente y evitar permanecer mucho tiempo en zonas donde hay moscos, y aclaró que en caso de regresar enfermos a la Ciudad de México, se debe acudir al médico de inmediato.

Durante la presente temporada de lluvias, se han presentado casos de Dengue en la región Soconusco, por lo que las autoridades de salud recomiendan a la población extremar las precauciones, ya que de no tratarse a tiempo esta enfermedad puede ser mortal. Agencias