Abierta la Frontera Sur de México en Donde Ingresa Todo Tipo de Indocumentados

* EN CHIAPAS SE HAN ASEGURADO A EXTRANJEROS DE 48 NACIONALIDADES.

* MILES DE MIGRANTES ENTRAN A TERRITORIO NACIONAL POR PASOS INFORMALES Y BAJO NINGÚN TIPO DE CONTROL.

Tapachula, Chiapas; 24 de Junio.- La frontera sur de México no solamente está siendo utilizada para el tráfico de miles de toneladas de productos de dudosa procedencia, calidad y autenticidad, sino también como centro de operaciones de tratantes de seres humanos y como ruta ideal para la migración diaria de millares personas de todo el mundo, sin que supuestamente las autoridades se percaten de ello.

La porosidad de la franja limítrofe entre Chiapas y Guatemala es cada vez más notoria, grande y con la posibilidad de que entre al país de manera ilegal desde armas, drogas y cualquier cosa prohibida, así como personas con antecedentes penales, incluidos homicidas, secuestradores, terroristas, narcotraficantes, extorsionadores, entre otros.

Tan solo en el primer cuatrimestre de éste año se aseguraron en Chiapas a 17 mil 216 extranjeros de 48 naciones que no pudieron acreditar su legal estancia en el país.

Se cree que, cada año, alrededor de un millón de extranjeros sin documentos pudiera estar ingresando a Chiapas por caminos de extravíos o en balsas, muchos de ellos en contubernio con las propias autoridades.

De los indocumentados asegurados, hay extranjeros que provienen en zonas de guerra o de países en los que están atravesando serios problemas por epidemias de diversas enfermedades.

La nacionalidades de los asegurados son Estados Unidos, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, República Dominicana, Haití, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Francia, Reino Unido, Rumania, Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, India, Irán, Malasia, Nepal y Pakistán.

Así también, de Siria, Sri Lanka, Yemen, Angola, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica y Sudán.

Los Migrantes se Están Quedando en Chiapas.

De acuerdo a representantes de sectores productivos, muchos migrantes están renunciando a seguir su camino y se están quedando a radicar en Tapachula y en diversos municipios de Chiapas, mientras que otros grupos viven hacinados en espera de una oportunidad para continuar su viaje.

Esa situación es preocupante también, porque al vivir en esas condiciones podrían ser parte de una cadena de contagio de alguna enfermedad.

Al ir en búsqueda de esos grupos, se han encontrado que muchos de ellos viven amontonados en casas de huéspedes, “a donde se les ha exhortado a los dueños a que tengan las medidas higiénicas necesarias para no ser clausurados en materia sanitaria”.

Para ejemplo, en un solo lugar de Tapachula encontraron radicando a 60 personas de origen cubano. Al revisarlos se detectó a dos personas con fiebre intensa, una por infección en las vías urinarias y otra por problemas gastrointestinales, así como dos embarazadas con diversas molestias.

La preocupación de la sociedad sobre el peligro en materia de salud que representan los flujos ilegales de migrantes, ha sido llevada a la opinión pública desde hace tres años a través del rotativo EL ORBE.

Cabe mencionar que de los casos de Sida detectados hasta ahora en los extranjeros que van de paso, son de aquellos que de manera voluntaria han solicitado los exámenes médicos; es decir, los infectados con ese virus y de otras enfermedades pudieran ser muchos más de lo que la población se imagina. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello