Temor Entre la Población de Puerto Madero al Arrasar el Mar el Muro de Contención

*HABITANTES PIDEN LA INTERVENCIÓN DE LOS TRES INSTANCIAS DE GOBIERNO PARA EVITAR MAYORES DAÑOS. *EL MAR HA AVANZADO CONSTANTEMENTE HACIA LA PARTE URBANA, CALLE PRINCIPAL Y AL ÁREA DE RESTAURANTES.

Tapachula, Chiapas. 25 de Junio.- Miles de toneladas de bloques de concreto que estaban apilonados como parte del muro de contención instalado para resguardar al poblado de Puerto Madero, siguen cediendo y el agua de mar ha avanzado constantemente hacia la parte urbana, calle principal y al área de restaurantes, sostuvo José Antonio Cáceres Juárez, representante vecinal en esa comunidad.

Reconoció que en los últimos años se hicieron inversiones federales en la construcción del muro de contención, varios espigones, la prolongación de la entrada a la escollera, los dragados, el relleno de la playa, la ampliación de la dársena, edificación de muelles, entre otros.

Sin embargo, dijo, la medida que adoptaron las autoridades federales luego de que desde hace años el mar se “tragó” alrededor de 500 metros de muro de contención, es la de omisión.

“Lamentablemente el mar empezó a destrozar la recién construida carretera principal del poblado y está erosionando la base de la obra del malecón.

En varias secciones del mismo, las fuertes corrientes han ido movilizando los bloques e incluso algunas partes literalmente desaparecieron.

Eso ha ocasionado también que las corrientes marinas avancen lentamente hacia tierra, destruyendo todo lo que encuentra a su paso.

De acuerdo a Cáceres, los tres últimos eventos de “mar de fondo” que han ocurrido desde el año pasado han provocado los daños más severos en el muro de contención.

“No nos queremos imaginar que hubiera pasado si esa barrera no estuviera ahí, pero ahora nos empezamos a sentir nuevamente desprotegidos y con temor a que en cualquier momento el mar se salga y arrase con viviendas y comercios”, indicó.

Comentó -además- que en la última década hubo un seguimiento muy puntual de parte de las autoridades, pero repentinamente ya no regresaron con el argumento de que es año electoral.

“Lo más lamentable es que ya preguntamos con los funcionarios federales sobre las posibles inversiones para éste año en la reparación del muro de contención y nos contestaron que no está programado”, abundó.

Por ello, comerciantes y pobladores elaboraron un documento en el que hacen un llamado al gobierno federal para que lleve a cabo una verificación de los daños que hay hasta ahora en la playa de Puerto Chiapas y ponga en marcha un plan emergente, “antes de que sea demasiado tarde y la naturaleza se cobre con víctimas humanas”. EL ORBE / Por Ildefonso Ochoa Argüello