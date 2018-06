No les Vamos a Fallar: Peñaloza

Tapachula, Chiapas.- A pesar de estar registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con No. INE/CG458/201, Rubén Peñaloza candidato a Diputado Federal por el XII Distrito, con cabecera en Tapachula de Córdova y Ordóñez, no aparecerá en las boletas electorales.

Peñaloza González ha manifestado en diferentes medios, “por cuestiones ajenas a mi voluntad, este 1 de Julio mi nombre no aparecerá en las boletas electorales para la Candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 12, por la Coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza (PANAL), sin embargo quiero reiterar que estoy registrado ante el INE y con su voto vamos a ganar, no les voy a fallar”.

Con la intención propositiva de un mejor desarrollo para el XII Distrito, Rubén Peñaloza González hace un llamado a la ciudadanía de Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera, Hidalgo, Suchiate y Tapachula a razonar su voto, buscado nuevas vías para el desarrollo de las familias chiapanecas, marcando los partidos PRI, VERDE o PANAL, y así, poder consolidar la victoria, para hacer crecer y dignificar la Frontera Sur, la Puerta De México. Comunicado de Prensa