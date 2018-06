“Vamos a Ganar con la Fuerza de las Familias Tapachultecas”: Zamora Morlet

CON MONUMENTAL GALLO MOTORIZADO QUE CONCLUYÓ EN EL PARQUE BICENTENRAIRO, EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ENRIQUE ZAMORA MORLET, CERRÓ FILAS CON MILES DE FAMILIAS TAPACHULTECAS; LO ACOMPAÑARON CÉSAR RAMÍREZ Y RUBÉN PEÑALOZA, CANDIDATOS A LA DIPUTACIÓN LOCAL Y FEDERAL, RUMBO A LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO 1º. DE JULIO.

* “Ganaremos las elecciones y fortaleceremos los servicios públicos” dijo

*Reforzará el instituto de planeación para más obras sociales

*Garantiza eficacia en el gabinete y el cabildo para resolver problemáticas

* “Reordenamiento urbano, turismo, desarrollo económico y atracción de divisas extranjeras” propone

Tapachula, 26 junio 2018.- Un extraordinario gallo motorizado con más de mil 300 vehículos llenos de seguidores atravesó la ciudad de Tapachula para reiterar el respaldo contundente a favor del candidato a la Presidencia de Tapachula por el PRI, PVEM, PANAL y Chiapas Unido, Enrique Zamora Morlet, quien cerró filas con miles de familias tapachultecas a las que consideró su mayor fortaleza para ganar las elecciones del próximo primero de julio. “Éste gallo motorizado nadie lo va superar, porque la fuerza de la gente está con nosotros”, resaltó.

Acompañado del candidato a la diputación local por el XIX Distrito local, César Ramírez y del abanderado a la diputación federal XII Distrito, Rubén Peñaloza González, Zamora Morlet, agradeció las impresionantes muestras de respaldo de hombres, mujeres, jóvenes y adultos tapachultecos que formaron la inmensa ola de vehículos desde el puente vehicular del libramiento sur, a la altura de Sams Club, hasta el nor poniente colonia cinco de febrero, para retornar en el cruce de centrales.

En el Parque Bicentenario, Zamora Morlet, candidato a la Presidencia de Tapachula, recordó que el esfuerzo requerido siempre tendrá buenos resultados.

Durante 30 días de campaña proselitista, visitó cientos de familias en ejidos, cantones, rancherías, comunidades rurales zona baja y alta, así como colonias del sector popular y urbano. “Decidimos emprender una campaña plural y cercana a la ciudadanía para escucharlos y ofrecerles las mejores propuestas; aquellas apegadas a la realidad que vive Tapachula, porque vamos a trabajar y cumplirles con transparencia, eficacia y sobre todo pluralidad en el próximo gobierno municipal”, aseveró.

Ante múltiples muestras de respaldo con porras y tambores imparables, el abanderado priista, verde ecologista, turquesa y de Chiapas Unidos, recordó que ganará las próximas elecciones para eficientar los servicios públicos en materia de seguridad pública, alumbrado, vialidad, agua potable y recolección de basura que han sido parte de las grandes prioridades de los tapachultecos, para cambiar la imagen urbana de la cuidad, por un aspecto sano y limpio.

“Vamos a combatir la ola de inseguridad con el incremento de la matrícula de policías que garanticen la estabilidad y la certeza a la ciudadanía. Vamos a mejorar los servicios públicos de Tapachula con la separación de desechos y adquisición de unidades más pequeñas que garanticen el servicio de recolección nocturna.

Asimismo señaló tener el compromiso de reforzar el instituto de planeación para que las obras de beneficio social como: agua, drenaje, alcantarillado, electrificación, techados, mayor infraestructura en materia de salud y educación, lleguen a más habitantes, tal cual requieren.

En lo que fue una gran celebración, Zamora Morlet, fue acompañado de su esposa Lupita Pacheco de los Santos, su compañera de fórmula Aida Flores Vázquez, sus hijos Enrique y Bryan, además de su hermana Estela Zamora. También lo acuerparon los candidatos a regidores, Fabián Chiu Villatoro, Liliana A. Soto Candelaria, Carlos Siles Torres, y Patricia Velázquez Nisizhawa.

Ante miles de habitantes que abarrotaron las calles en el cruce de centrales informó que hay muchas propuestas que se aterrizarán con un eficiente plan de desarrollo, “vamos a generar empleos aprovechando el detonante de la Zona Económica Especial (ZEE). Fortificaremos a Puerto Madero con más turismo y apoyaremos a los jóvenes profesionistas y talentos que quieren aportar su granito de arena para fomentar el emprendimiento y la creación de micro, pequeñas y medianas empresas”, reiteró EZM.

A la base trabajadora, los hombres del campo, el sector empresarial, comercial, productivo y las mujeres, Zamora Morlet, dijo tener un compromiso irrestricto enfocado a la gestión de mayores recursos para equilibrar las economías populares, generar más becas para estudiantes y organizar las audiencias públicas.

“Vamos a seguir caminando con la gente de Tapachula desde la zona alta hasta Puerto Madero. Seremos un gobierno de puertas abiertas. Promoveremos el sano ejercicio de funciones y la eficacia en quienes integren el próximo gabinete y los regidores municipales. “Es un compromiso”, resaltó.

En este evento también fueron invitados la dirigente de la FETSE, Cristina Pérez Gómez, Rodolfo Nuño dirigente municipal del Partido Nueva Alianza, Norberto de Gyvez Romero, el equipo de fuerza Nivón, el ex alcalde Blas Zamora Martínez, la ex titular del DIF Municipal, doña María del Pilar Gutiérrez de Pano, la líder del Partido Verde, Rosario Vázquez Hernández, el diputado federal Ángel Santis y la candidata a la diputación local por el distrito XIII, Beatriz Rivera.

Por su parte el candidato a la diputación local por el distrito XIX, César Ramírez, Urgió a los miles de votantes del PRI, PVEM, PANAL y Chiapas Unido, salir a votar el próximo domingo junto a su familia para hacer valer la gran fiesta cívica democrática. “Tomemos la mejor decisión, es el día de decidir por un mejor país, por un mejor Chiapas y por un mejor Tapachula con nuestro amigo Enrique Zamora Morlet. En este proceso electoral queda demostrado y muy claro que Zamora Morlet, Cesar Ramírez y Rubén Peñaloza somos la mejor opción para Tapachula. Hay que salir a votar desde muy temprano, para que en la noche salgamos a festejar el triunfo, porque vamos a ganar”.

Por su parte el candidato a la diputación federal por el XII Distrito, Rubén Peñaloza González, refirió, “El próximo primero de julio marcaremos nuestras boletas para llevar al triunfo a nuestro amigo Enrique Zamora Morlet candidato a la Presidencia de Tapachula; César Ramírez, candidato a la diputación XIX Distrito y por la diputación federal del XII Distrito, Rubén Peñaloza González, “Salgamos a votar para apoyar a la mejor opción en Tapachula”, concluyó.