Garantiza INE y UNAM que el PREP Está Blindado Contra Ataques Cibernéticos

*TIENE ALTÍSIMOS NIVELES DE SEGURIDAD Y ESO LO HEMOS ACREDITADO, DEBIDO A QUE SU OPERACIÓN SE HACE CON UNA RED INTERNA, PRIVADA Y CREADA ESPECÍFICAMENTE PARA ESTE PROPÓSITO INFORMARON LORENZO CÓRDOVA Y ENRIQUE GRAUE.

Ciudad de México; 28 de Junio.- Los primeros resultados de la elección presidencial se darán a conocer alrededor de las 11:00 de la noche del próximo domingo 1 de Julio, día de la elección, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

“Puede ser un poco antes o después, eso lo va a decidir el comité de científicos que va a procesar y entregar los resultados del conteo rápido”, detalló el funcionario en entrevista televisiva con Carlos Loret de Mola.

A esa hora, dijo, se podrán saber las tendencias de la participación ciudadana en la jornada electoral, y los porcentajes que corresponden a cada uno de los participantes.

Córdova garantizó la efectividad del sistema que computará los votos y rechazó de una posible “caída” como en la elección de 1988.

“De ninguna manera, (se caerá el sistema) hemos venido trabajando desde hace ya mucho tiempo, hay una experiencia acumulada. Nuestros sistemas tienen un blindaje que ha sido auditado por universidades como la UNAM, el Politécnico y la UNAM, así como por empresas que nos han advertido vulnerabilidades que hemos venido corrigiendo, de modo tal que los sistemas administrados por el INE están listos para funcionar de manera idónea”, afirmó.

También descartó la posibilidad de un hackeo aunque dijo que el INE está preparado y blindado para enfrentar cualquier tipo de ataque.

Los sistemas más importantes en términos de percepción pública que son los de los resultados preliminares tanto el conteo rápido como el PREP, explicó, operan de manera aislada de la red para disminuir las vulnerabilidades. “Estamos preparados para evitar interrupción en el flujo de información”, recalcó.

Sobre los rumores de que se gesta un fraude, Córdova refirió que la fortaleza del sistema electoral es que los votos serán contados por un millón 400 mil funcionarios de casilla. “Ellos son nuestra mejor garantía de que el sentido de la voluntad popular expresada a través del voto no va a ser manipulada”, dijo.

A pregunta expresa sobre posibles movilizaciones en caso de inconformidad por quien resulte electo Presidente, y en particular sobre el “tigre” y el “diablo” a que han hecho referencia Andrés Manuel López Obrador y Yeidckol Polevnsky, candidato presidencial y dirigente nacional del Morena, respectivamente, el Presidente del INE: dijo:

“Son parte de la política, nosotros estamos convencidos de que lo que vamos a tener el domingo es una fiesta cívica”.

Y afirmó que la responsabilidad de los actores políticos antes, durante y después de la elección, es “que se respete la voluntad de la mayoría. Hay que estar a la altura de la ciudadanía”.

-¿Le preocupa el 2 de julio?— inquirió Loret de Mola a Córdova.

-El resultado nos debe preocupar y lo que vaya a ocurrir el 2 de julio depende de la responsabilidad de los distintos actores. Yo he venido diciendo que hay dos límites en la actuación de los grupos de la sociedad: El límite de la ley, es decir, está claro lo que se puede y no hacer. Y está el límite de la responsabilidad. Si nosotros crispamos el ambiente de una manera tal que sea imposible la convivencia pacífica, vamos a destruir la casa común.

“Todos vivimos en este país y el 2 de julio nos vamos a despertar aquí con los problemas que teníamos y que tenemos presentes: inseguridad, pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad…y nos vamos a necesitar todos para resolverlos”, subrayó. Apro