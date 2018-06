Los Partidos Políticos Deben Regresar Fondos no Ejercidos

*Del Financiamiento Para Campañas.

Ciudad de México; 28 de Junio.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los partidos políticos nacionales y locales reintegren el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público que se les otorgó para el desarrollo de sus actividades ordinarias y específicas, aplicable a partir del ejercicio 2018 y posteriores.

Derivado de una demanda presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el pleno de la Sala Superior del TEPJ concluyó, por unanimidad de votos, que fue correcto que el Consejo General del INE aprobara las normas específicas para la devolución de remanentes, considerando su facultad para emitir lineamientos en materia de fiscalización, contabilidad y registro de operaciones de los partidos políticos.

Además, abundó, los lineamientos sí contemplan normas contables y parámetros de operación bajo los cuales registrar los movimientos relacionados con las reservas.

Sobre el planteamiento en torno a que el INE debía considerar en la reserva un monto para el pago de sanciones, las Magistradas y Magistrados lo calificaron como infundado, ya que dicho concepto no atiende a la finalidad de garantizar los derechos de terceros frente a compromisos de pago adquiridos por los entes políticos, ni eventualidades semejantes, pues las sanciones atienden a una finalidad específica, por lo que sería injustificado garantizar su pago mediante la incorporación a una reserva integrada por recursos públicos. Apro