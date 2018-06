Este 1º de Julio se Debe Esperar Pacientemente los Resultados Oficiales de la Elección: INE

* HABRÁ 111 EMPRESAS REALIZANDO ENCUESTAS DE SALIDA Y CONTEOS RÁPIDOS.

* EL LLAMADO ES TAMBIÉN PARA LOS ACTORES POLÍTICOS, A FIN DE ESTAR A LA ALTURA DE LA CIUDADANÍA Y DEL DESAFÍO HISTÓRICO QUE ESTAS ELECCIONES SUPONEN: LORENZO CÓRDOVA VIANELLO.

Ciudad de México.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, hizo un llamado a las y los ciudadanos, así como a medios de comunicación, “a esperar pacientemente” la publicación de los resultados oficiales de la elección del próximo 1 de julio.

Este llamado, dijo, es también para los actores políticos, a fin de estar a la altura de la ciudadanía y “del desafío histórico que estas elecciones suponen”.

Subrayó: El INE será “el único órgano público que conocerá directamente la información desde las casillas alimentando los ejercicios de los conteos rápidos” la noche del 1 de julio.

Córdova Vianello aseguró que “a menos de 48 horas de la jornada electoral más grande nuestra historia, el INE busca generar un contexto de exigencia para que la seriedad y la responsabilidad priven en este periodo de reflexión durante la jornada electoral, y particularmente desde el cierre de las casillas, hasta que comience a fluir información respecto de los estudios demoscópicos acreditados por la autoridad electoral”.

En una conferencia de prensa sobre encuestas electorales, en la macro sala del Instituto, advirtió que el próximo domingo, desde el cierre de las casillas hasta la emisión de resultados de los conteos rápidos realizados por el INE, será un momento especialmente delicado por lo que, en esas horas, tiene que privar la responsabilidad y la seriedad.

Esos serán “probablemente los momentos más delicados de la jornada electoral, los que medien entre el cierre de las casillas y la emisión de los conteos rápidos que, como ha sido reconocido por el gremio, constituyen un punto de referencia por la precisión científica y la capacidad de recopilación de información que tienen estos ejercicios a cargo del Instituto Nacional Electoral”.

No hacerlo, añadió, significa “jugar en contra de la democracia”, así como una transgresión al Reglamento de Elecciones “que el INE no va a tolerar”.

Quien falte a esa responsabilidad histórica –advirtió– “estará faltándole el respeto a la ciudadanía. Son momentos de mucha responsabilidad en los que hay que esperar pacientemente, con seriedad y responsabilidad, los anuncios oficiales”.

Para tal efecto, el consejero presidente manifestó la necesidad de formar una alianza “en contra de la falsedad y de quienes pretenden atentar contra la democracia mexicana”.

Precisó que la noche del primero de julio corresponde a él, como presidente del Consejo General del INE, hacer públicos los resultados del conteo rápido de la elección presidencial, y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) difundir los correspondientes a ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En su participación, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, destacó que las encuestas y sus resultados tienen un gran protagonismo, en términos de generar la discusión pública y de informar sobre posibles tendencias en las elecciones.

Destacó que las empresas encuestadoras tienen un gran protagonismo en los periodos electorales, por lo que deben cumplir con un gran rigor metodológico.

Las encuestas, agregó, deben apegarse a un código de ética para bien informar, “en virtud del protagonismo que las encuestas y sus resultados tienen en términos de generar la discusión pública, de informar sobre posibles tendencias a la ciudadanía”.

El secretario ejecutivo del INE subrayó que este ejercicio exige mucho rigor metodológico y una gran ética, que las distingue de aquellas “disfrazadas de encuestas para hacer extensiones de las campañas o marketing político”.

Jacobo Molina informó que para el 1 de julio habrá 111 empresas realizando encuestas de salida y conteos rápidos, y no podrán dar a conocer sus resultados de las elecciones federales antes de las ocho de la noche, y en el caso de las tendencias locales a las seis de la tarde. “Quien no cumpla con estos requisitos, estará cometiendo un delito electoral”, aseveró.

En tanto, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), Óscar Balcázar, y Marcelo Ortega, del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas (CEDE), manifestaron su compromiso con la ley y los marcos normativos vigentes a nivel federal, estatal y municipal de respetar los tiempos electorales.

Además, pidieron a los medios de comunicación su colaboración para difundir el mensaje en contra de “la publicación de encuestas chafas”, con el fin de que los ciudadanos no se dejen sorprender con datos falsos. APRO