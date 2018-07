Hoteleros Realizan Promoción Turística Para Incrementar Ocupación Hotelera

* Mediante Redes Sociales.

Tapachula, Chiapas; 30 de Junio.- Con la finalidad de buscar alternativas ante la baja ocupación hotelera, se han implementado acciones de difusión a través de páginas web y redes sociales, afirmó Alejandro García Ruiz, integrante de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.

Señaló que la veda electoral les ha impactado un poco porque no ha habido promoción turística a través de las instancias de Gobierno, pero para tratar de subsanar esta problemática se toman acciones alternativas.

Muchas de las personas centroamericanas que vienen a la ciudad lo hacen en plan de compras, muy pocas se quedan, situación por lo que reiteró su llamado a las autoridades para seguir haciendo la promoción, aseguró.

Se pronunció porque independientemente de las facilidades que brinda la TVR, se hacen necesarias más ofertas y promociones para atraer a los visitantes guatemaltecos.

Apenas la ocupación hotelera es del 30 por ciento, actualmente no ha habido promociones ni reuniones masivas.

Sí ha habido ocupaciones como resultado de las actividades electorales, pero eso no es significativo porque no es permanente, por lo que insistió en que haya más promoción de los atractivos de esta región. EL ORBE / Rodolfo Hernández González