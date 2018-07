¡Hoy Todos a Ejercer el Voto Libremente! Ningún Candidato Renunció en Chiapas

* REGISTRADOS EN EL PADRÓN ELECTORAL 87.8 MILLONES DE MEXICANOS

* ESTÁN EN JUEGO MAS DE 3 MIL 400 CARGOS PÚBLICOS, EN 30 DE LOS 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA.

Tapachula, Chiapas; 30 de Junio.- Las elecciones que se viven en éste año en México y que se definirán este domingo través del sufragio, son las más grandes e importantes en su historia, porque por primera vez están en juego 3 mil 400 cargos, en la que 87.8 millones de mexicanos podrán elegir libremente.

En los últimos seis meses hubo contiendas internas en los partidos políticos, así como precampañas y campañas de los aspirantes a Diputados locales y miembros de los Ayuntamientos en 30 de los 32 Estados de la República, a excepción de Baja California y Nayarit.

Ahora y durante la jornada de este día, estará en manos del electorado la elección del nuevo Presidente de la República, Diputados federales, Senadores, nueve Gobernadores, Alcaldes y legisladores locales.

Así, los mexicanos con credencial de elector vigente podrán votar para elegir al próximo Presidente que estará en el cargo en el periodo 2018-2024.

Ante la declinación de Margarita Zavala, quedaron en la competencia José Antonio Meade, que abandera a la alianza PRI, PVEM y Panal; Andrés Manuel López Obrador, con Morena, PT y PES; a Ricardo Anaya, por el PAN, PRD y MC; y Jaime Rodríguez “El Bronco”, en su calidad de independiente.

Con el sufragio también se renovará el Congreso con sus 500 Diputados, 300 de ellos elegidos por mayoría relativa o voto directo y los 200 restantes por representación proporcional, conocidos como plurinominales; además de 128 Senadores.

En Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán, la Ciudad de México y Chiapas, se elegirá a un nuevo Gobernador.

Mientras que en Durango, Aguascalientes e Hidalgo votarán para renovar el Congreso local; en Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo solo renuevan alcaldías.

Hay otros Estados que eligen tanto Ayuntamientos como Diputados locales, como los casos de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Según el mapa electoral, los Estados en los que este 2018 está en juego todo cargo son: Jalisco, Guanajuato, Puebla, Morelos, Tabasco, Yucatán, la Ciudad de México y Chiapas; en donde además de Gobernador se elige el Congreso local, Ayuntamientos o Alcaldías; y en el caso de la capital del país, 160 Concejales.

Se espera que por la noche de este 1 de Julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) empiece a dar los primeros informes a través del conteo rápido y después con el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares).

No existe un plazo formal para declarar como válido el resultado de la elección. La ley establece que esto se realizará cuando se resuelvan todos los juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral y autoridades correspondientes; aunque el 1 de Diciembre es la fecha marcada para que el nuevo Presidente rinda protesta ante el Congreso.

En la lista nominal -en la que están los ciudadanos que solicitaron su inscripción al Padrón y sí cuentan con su credencial para votar con fotografía vigente- están inscritos 87 millones 879 mil 838 mexicanos. De estos, el 52 por ciento son mujeres y el grupo de edad más representado es el de 20-24 años; con once millones de jóvenes.

De hecho, las estadísticas oficiales muestran que la mayoría de los votantes registrados son jóvenes, que es el público al que los candidatos han dirigido sus campañas para obtener los votos.

De los votantes con edades entre los18 y los 30 años de edad, hay 25.7 millones de mexicanos, o sea, el 30 por ciento de la lista nominal.

Para llevar a cabo las elecciones federales y locales de este 2018, la autoridad electoral destinó 60 por ciento de su presupuesto y, entre sus tareas, destaca la instalación de 156 mil casillas en toda la República, así como la visita a 12 millones de mexicanos que fueron invitados a sumarse como funcionarios de casilla.

Las Elecciones en Chiapas.

En el caso de Chiapas, hay cinco aspirantes a la Gubernatura del Estado: Fernando Castellanos Cal y Mayor, por los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Chiapas Unido (CU) y Podemos Mover a Chiapas (PMC).

Roberto Albores Gleason por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (PANAL).

Así también, José Antonio Aguilar Bodegas, como candidato de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

De igual forma, Rutilio Escandón Cadenas, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), y Encuentro Social (PES); y Jesús Orantes Ruiz, en su calidad de candidato independiente.

En el padrón electoral del Estado hay alrededor de 3.5 millones de votantes, y se encuentra en el octavo lugar de los más grandes del país. Por ello, la elección en la Entidad es un tema de atención nacional.

El electorado en la Entidad podrá elegir a los 24 Diputados uninominales que conformarán la próxima legislatura local, así como otros 16 por la vía plurinominal.

En las urnas estarán también las boletas para elegir las planillas par la renovación de 122 Ayuntamientos, con la novedad de que, a partir de éste año, habrá la posibilidad de la reelección de quienes localmente ya están en el poder.

Y es que, con una reforma constitucional aprobada en el 2014, el esquema de la reelección consecutiva, incluyendo la municipal, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad no sólo de elegir a sus gobernantes, sino también de renovarlos a través del voto.

En esta primera ocasión que entrará en vigor esa reforma en Chiapas, catorce Presidentes Municipales solicitaron licencia ante el Congreso del Estado para separarse del cargo y competir en el proceso electoral de este año.

De ellos, seis son candidatos para reelección en sus Ayuntamientos y, el resto, para otros cargos de elección popular. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello