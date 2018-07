Reyes Sin Corona, Messi y Cristiano Ronaldo Quedan Eliminados del Mundial Rusia 2018

Sochi, Rusia.- Messi sucumbió ante una Francia magistral, Cristiano se estrelló contra la muralla defensiva de Uruguay y en horas los dos reyes del futbol dijeron adiós al Mundial de Rusia-2018 este sábado. El destino, empecinado en cruzar sus carreras, volvió a hablar y les privó a los dos un título mundial.

Al Dios futbol poco le importó los diez balones de Oro que suman entre ambos, y tanto Argentina como Portugal mastican dos amargas derrotas … quizás en su último Mundial en plena forma.

Un partido faltó para que se vieran las caras en Nizhni Nóvogorod, las duplas Griezmann-Mbappé y Suárez-Cavani se ganaron el pasaje a Cuartos de Final con triunfo de Francia ante la Albiceleste (4-3) y Uruguay ante los lusos (2-1), pero los flashes se quedaron con la desazón del argentino y el portugués.

Cabe recalcar que ambos futbolistas abandonaron Rusia sin poder estrenarse como anotadores en rondas eliminatorias, luego de su derrota ante Francia y Uruguay, respectivamente.

A LA SOMBRA DE DIEGO

Más de treinta títulos con el Barcelona son insuficientes para llenar el vacío que cala profundo en la Pulga. El mejor jugador del mundo en la última década sigue sin sumar títulos con su país.

Diego Maradona y su zurda maravillosa le dieron a Argentina el título mundial en 1986, algo que Messi aún no pudo hacer.

“Ni en un millón de años estaré cerca de Maradona”, dijo entonces Lio.

Ni siquiera dos finales en las dos últimas Copa América pudieron acabar con la maldición: penales errados y actuaciones por debajo de su nivel dejaron a Argentina sin títulos y la era Messi pasará a la historia como el reinado que no pudo ser.

Este sábado en Kazán, el futbol le volvió a cerrar la puerta y el 10 se fue en silencio.

Messi le dice adiós a la Copa del Mundo sumando un total de 360 minutos jugados, adjudicándose sólo un gol (ante Nigeria) y colaborando con dos asistencias.

LA PESADILLA DE CRIS

Horas después del adiós de Messi, llegó la hora de la despedida para su archirrival: Portugal no pudo con Uruguay y Cristiano dijo adiós.

A sus 33 años, el Mundial parece evitar su lista de éxitos, que suma ya varias Champions League y campeonatos locales.

Ambicioso por excelencia en la derrota ante Uruguay, una de las más oscuras de su carrera, mostró su lado más humano: Cavani se lesionó y Cristiano lo ayudó a salir del campo.

En el partido, el atacante tuvo pocas chances de mostrar su poder: un tiro libre en la barrera, otro de media distancia frenado por Fernando Muslera, y muchas carreras sin recompensa.

A diferencia de Messi, Ronaldo tiene un premio consuelo: la Copa de Europa que levantó con su Portugal en 2016.

El portugués sumó un total de 270 minutos jugados, cuatro goles anotados y ninguna asistencia. Agencias