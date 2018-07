Cinco Gubernaturas Para Morena-PT-PES; 2 de PAN-PRD-MC; uno de MC; y Otro de la Alianza PAN-MC, Reporta el PREP

*EL TRIUNFO DE RUTILIO ESCANDÓN EN CHIAPAS ES IRREVERSIBLE. *EL CONTEO CONCLUIRÁ ESTE MARTES, EN ESPERA QUE EL INE EMPIECE A ENTREGAR LAS CARTAS DE MAYORÍA A LOS GANADORES, LO CUAL PODRÁ SER A PARTIR DE MAÑANA MIÉRCOLES.

Tapachula, Chiapas; 02 de julio.- Con casi el 92 por ciento de las casillas computadas, todo parece indicar que la candidata de “Juntos haremos historia”, Claudia Sheinbaum, será la próxima Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien encabeza la lista de las preferencias electorales con el 46,95 por ciento.

Le sigue Claudia Barrales, quien representó la alianza PAN-PRD-MC, y acumulaba 30.92 por ciento, es decir, con poco más de 16 puntos de diferencia, los resultados eran irreversibles.

En el resto de los aspirantes quedó el ex director general del IMSS, Mikel Arriola (PRI, 12.95 por ciento); además de Mariana Boy (PVEM, 3.86); Lorena Osornio (independiente, 1.20); entre otros.

En Guanajuato, las tendencias fueron muy diferentes a las del resto del territorio nacional. En ese estado, ya hay contabilizadas 6 mil 970 de las 7 mil 479 actas, o sea, un 93 por ciento del total.

En el escrutinio, Diego Sinhué Rodríguez del PAN.PRD.MC ya es el virtual gobernador de estado, ya que tiene casi el 50 por ciento de la preferencia electoral; seguido de Ricardo Sheffield Padilla (Morena), con 24.33; Gerardo Sánchez García (PRI), 12,77; Felipe Camarena (PVEM), 6.88; y María Bertha Solórzano (PANAL), 2.81.

En Jalisco, el partido Movimiento Ciudadano (MC) dio la sorpresa nacional ya que, luego de que se han contado más del 90 por ciento de las boletas; su candidato, Enrique Alfaro ya contaba con el 39 por ciento de los votos y, por lo tanto, ya es gobernador electo.

Esto luego de que el segundo lugar que ocupa el abanderado de Morena, Carlos Lomelí, apenas tenía el 24.37 por ciento; Miguel Castro Reynoso, del PRI, con 16.64; Miguel Ángel Martínez, del PAN, con 10.7; Salvador Cossío Gaona, PVEM, con 2.76; Martha Rosa Araiza, del PANAL, 1.96; y Carlos Orozco Santillán, PRD; con alrededor del uno por ciento.

En Morelos, el ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco (Morena), ya es el gobernador de ese estado ya que, una vez que se ha computado cerca del 96 por ciento de las casillas, tiene la cifra histórica del 52 por ciento de la elección a su favor.

Su más cercano adversario fue Víctor Caballero Solano (PAN, 13.96); seguido de Rodrigo Gayosso Cepeda (PRD, 11.71); Jorge Meade Ocaranza (PRI, 5.95); el independiente, Fidel Demédicis Hidalgo (4.79), Nadia Luz Lara Chávez (PVEM, 3.69); y Alejandro Vera Jiménez (PANAL, 2.35).

Con lo que respecta al estado de Puebla, el órgano electoral ya casi cierra el conteo, porque se han revisado 7 mil 396 casillas de las 7 mil 548 que se abrieron al electorado; es decir, casi el 98 por ciento.

Por eso, en esa entidad la virtual gobernadora es Martha Erika Alonso, de la alianza PAN, PRD y MC, con sus 38 por ciento de los sufragios obtenidos.

El resto de la lista lo conforma el candidato de MORENA-PT-PES, Luis Miguel Barbosa (34.22); Enrique Doger (PRI, 18.48); Michel Shain (PVEM, 5.07); y Alejandro Romero (PANAL, con menos del 1 por ciento).

En Tabasco, las autoridades reportaron que se han contabilizado todas las casillas y que, derivado de ello, el gobernador electo es Adán Augusto López, de “Juntos haremos historia”, con su impresionante cifra del 61.45 por ciento de los votos.

Nada tuvo que hacer el segundo lugar que lo ocupó Gerardo Rovirosa (PAN-PRD–MC, 19.35 por ciento); Georgina Trujillo (PRI, 11.75); Jesús de la Torre (Independiente, 1.98); y Manuel Paz Ojeda (PANAL, 1.43).

En Veracruz se ha desatado una polémica porque los punteros de la elección se han declarado públicamente ganadores y porque han hechos señalamientos unos contra otros.

Mientras eso ocurre, el INE informó que, hasta la noche del lunes, se habían capturado 9 mil 762 actas, de las 10 mil 595 que se tienen que revisar.

Hasta ese punto del conteo, el candidato de Morena, Cuitláhuac García, tenía el 43.74 de los sufragios a su favor, mientras que el aspirante del PRD-PAN-MC, Miguel Yunes Márquez, estaba en el 38.31; José Yunes Zorrilla, del PRI-PVEM, con 14.20; así como Miriam González, del PANAL, con apenas 1.12.

Las cosas en el estado de Yucatán también están con un final impredecible, ya que hasta el momento no se puede señalar a un ganador de la contienda.

Sin embargo, al haberse capturado 2 mil 133 de las 2 mil 666 actas (80 por ciento) el candidato del PAN y Movimiento Ciudadano, Mauricio Vila Dosal, aventaja con el 39.22 de los votos; seguido de Mauricio Sahui Rivero (PRI-PVEM-PANAL), con 36.31; Joaquín Díaz Mena (Morena, 20.46); y Jorge Zavala Castro (PRD, 1.91).

Con relación a la elección de la gubernatura del estado de Chiapas, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que por la tarde del lunes ya se había contabilizado 5 mil 674 actas de 6 mil 318, lo que equivale a casi el 90 por ciento del total.

Hasta ese punto, Rutilio Escandón Cadenas de la alianza “Juntos haremos historia”, llevaba una ventaja inalcanzable del 39, 8 de los votos, sobre su más cercano competidor, Fernando Castellanos Cal y Mayor del PVEM, con 21.9 y Roberto Albores Gleason con 20.19.

El candidato por los partidos PAN, PRD y MC, José Antonio Aguilar Bodegas tenía 9.72 por ciento; mientras que el independiente Jesús Alejo Orantes Ruiz, 2.59.

El conteo concluirá este martes, en espera que el INE empiece a entregar las Cartas de Mayoría a los ganadores, lo cual podrá ser a partir del miércoles y por el resto de la semana. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello