Morena Encabezará el Congreso Local Pero Sin Mayoría Absoluta

Tapachula, Chiapas; 02 de julio.- El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) informó en la noche de éste lunes los avances que hay hasta hora en el conteo de los votos en las elecciones para diputados locales.

Al haber capturado 5 mil 790 actas de casilla de las 6 mil 317 esperadas, incluyendo 220 casillas especiales, se puede decir que la próxima legislatura local la encabezará -con 13 curules uninominales- los diputados de la alianza “Juntos haremos historia”, pero no tendrán la mayoría absoluta.

Según los datos hasta ahora, esa hegemonía la compartirán con los diputados de la alianza PRI-PVEM-PANAL y Chiapas Unido, quienes se adjudicaron 11 de los 24 espacios.

El resto de los partidos políticos, entre ellos el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y Podemos Mover a Chiapas buscan afanosamente alguna de las 16 diputaciones plurinominales.

De esa manera y a punto de cerrar los conteos, en el Distrito 1, con sede en Tuxtla Gutiérrez oriente, los votos le favorecen a Marcelo Toledo Cruz (Morena, PT, PES).

En el Distrito 2, también con cabecera en la capital del estado, pero en lado poniente, se perfila como ganadora Maya de León Villard (Morena, PT, PES), una de las familias que desde hace seis años se reparte los puestos de gobierno y los cargos de elección popular, a través de la bandera de varios partidos políticos.

En el Distrito 3, ubicado en Chiapa de Corzo, Juan Pablo Montes de Oca Avendaño (Morena, PT, PES), ya es un virtual diputado local.

Mientras que en el Distrito 4, con cabecera en el municipio de Yajalón, el IEPC señala como ganadora a Flor de María Guirao Aguilar (Morena, PT, PES).

En el Distrito 5, de San Cristóbal de las casas, Juan Salvador Camacho Velasco (Morena, PT, PES), aventaja el conteo.

En el Distrito 6, ubicado en Comitán de Domínguez, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo (Morena, PT, PES), tiene la mayoría de los votos.

Según el organismo electoral, en el Distrito 7, de Ocosingo, Adriana Reyes Vázquez (Morena, PT, PES), va a la cabeza del escrutinio.

En el Distrito 8, de Simojovel, el hasta hace unos días dirigente estatal del PVEM, Eduardo Zenteno Núñez (PRI, PVEM, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas), se alzó con el triunfo.

En tanto que en el Distrito 09, con cabecera en Palenque, Eduviges Cabañes Cruz (Morena, PT, PES), logró la mayoría de la preferencia electoral.

Para la parte oriente del Estado, en el Distrito 10, de Frontera Comalapa, el ex diputado federal y propietario de escuelas particulares, Emilio Enrique Salazar Farías (PRI, PVEM, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido), ganó la contienda.

En el Distrito 11, de Bochil, Martha María González Astudillo (PRI, PVEM, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido), encabeza la mayoría de votos obtenidos.

En el Distrito 12, de Pichucalco, Dulce María Rodríguez Ovando (PRI, PVEM, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido), es la virtual ganadora.

Mientras que en el recién creado Distrito 13 (que le quitaron a Tapachula y se lo dieron como por arte de magia a Tuxtla Gutiérrez) Carolina Elizabeth Sohle Gómez (Morena, PT, PES), resultó triunfadora.

En el Distrito 14, de Cintalapa de Figueroa, Fidel Álvarez Toledo (PRI, PVEM, Podemos Mover Chiapas y Chiapas Unido), fue el ganador.

Asimismo, en el Distrito 15, con sede en el municipio de Villaflores, Patricia Ruiz Vilchis (Morena, PT, PES), tiene la mayoría de los votos a su favor.,

En el Distrito 16, del municipio de Huixtla y sus alrededores, Olvita Palomeque Pineda (Morena, PT, PES), aventaja el conteo de las urnas.

De igual forma, en el Distrito 17, ubicado en las inmediaciones del municipio de Motozintla, Miguel Ángel Córdova Ochoa (PRI, PVEM, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido), obtuvo el mayor número de votos.

En el Distrito 18, de Mapastepec, Silvia Torreblanca Alfaro (Morena, PT, PES), ya es diputada virtual, de acuerdo al conteo del PREP.

Cabe mencionar que en los mapas del IEPC de Chiapas fue desaparecido el municipio de Tapachula y su Distrito. Por ello, los datos que se obtuvieron fuera del organismo oficial es que en el Distrito 19 ganó Cinthia Vianey Reyes Sumuano (Morena, PT, PES), y el perdedor fue el ex regidor César Ramírez (PRI-PVEM-PANAL-Chiapas Unido).

En el Distrito 20, localizado en Las Margaritas, la candidata ganadora fue María Elena Villatoro Culebro (PRI, PVEM, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido).

Cerca de esa región, en el Distrito 21, de Tenejapa, Valeria Santiago Barrientos (PRI, PVEM, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido), hizo lo propio.

En el Distrito 22, con sede en Chamula, Deysi Alfaro Albores (PRI, PVEM, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido), también resultó ganadora.

En el Distrito 23, localizado en el municipio de Villa Corzo, obtuvo el triunfo el candidato, José Octavio García Macías (Morena, PT, PES),

En el último Distrito, el 24 de la frontera sur, con sede en Cacahoatán, el candidato Sergio Rivas Vázquez (Morena, PT, PES) se alzó con la victoria y derrotó a quien se creía sería la diputada, la ex presidente de Suchiate, Matilde Espinoza “La Loba”, quien participaba bajo las siglas del PVEM. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello