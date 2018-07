AMLO Delinea Acciones Tras Reunión con Gabinete

Ciudad de México; 3 de julio.- Andrés Manuel López Obrador, virtual candidato ganador de las elecciones, sentó las bases de los lineamientos de acción para poner en marcha el Proyecto de Nación en la transición presidencial.

Marcelo Ebrard, miembro del equipo de transición para tratar los temas de Relaciones Exteriores, comentó que ya se asignaron los cargos para las tareas operativas y sostuvo que en los próximos cinco meses no se utilizará el fondo de 55 millones de pesos para la transición.

Por otro lado, Olga Sánchez Cordero, futura secretaría de Gobernación, adelantó que el próximo jueves se reunirá con la secretaria de Seguridad para afinar los detalles de la convocatoria para los foros de la pacificación del país, en los que asistirán organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y algunos líderes como el papa Francisco.

El padre Alejandro Solalinde confirmó que ya se proyectó la visita del papa a México. Asimismo, aclaró que él no encabezará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que se eligió a una mujer para el cargo, aunque reservó el nombre de la elegida.

A su salida, Héctor Vasconcelos, futuro secretario de Relaciones Exteriores, dijo que el Proyecto de Nación no sufrió modificaciones después del encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente constitucional Enrique Peña Nieto.

Mientras que, Alfonso Romo, próximo jefe de oficina de la Presidencia de la República, dijo que mañana en la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, también estarán presentes los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, quienes expondrán las necesidades para este sector.

El equipo de transición del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador mantiene una reunión en estos momentos con el tabasqueño, a fin de conocer los detalles del encuentro que tuvo con el presidente Enrique Peña esta mañana.

Olga Cordero ya dialogó con Alfonso Navarrete

Dijo que por lo que toca a la gobernabilidad y seguridad nacional, adelantó que ya se puso en contacto con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida con quien habló vía telefónica.

Añadió que ya hay una ruta trazada para combatir la inseguridad, misma que llevan trabajando desde hace mucho tiempo, y el primer paso es descentralizar la seguridad de Segob, para crear la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Los temas primordiales en el tema de seguridad dijo Sánchez Cordero que son “obviamente el tema de la violencia, el tema de la gobernabilidad, el tema de las víctimas, eltema de los desaparecidos, el tema de los homicidios, hay muchos temas pendientes en el este país; la corrupción”, indicó.

A la reunión con el virtual presidente electo además de los miembros de su propuesta de gabinete, acudió Marcelo Ebrard Casaubón; los hijos de Cuauhtémoc Cardenas Solorzano: Lázaro y Cuauhtémoc Cardenas Batel, y la dirigente nacional de Morena Yeidckol Polevnsky. Agencias