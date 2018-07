MORENA Encabeza Cámaras de Senadores y Diputados

Tapachula, Chiapas; 3 de Julio.- El candidato al Senado de la República por los partidos Morena, PT y PES, Eduardo Ramírez Aguilar, obtuvo este domingo la votación más alta en la historia de la Entidad para un legislador federal, ya que hasta el momento acumula 843 mil 169 sufragios a su favor, que representa casi el 50 por ciento del total.

Esto luego de haber contabilizado 145 mil 609 casillas de las 157 mil 891 que se instalaron en todas las regiones del Estado; o sea, un 92 por ciento de lo que se tiene que contabilizar.

Hay otros 135 mil 637 votos nulos, que representa un 7.8 por ciento de los 1.7 millones de sufragios emitidos.

Con la tendencia en las casillas que aún faltan de contabilizar, más las boletas que logre obtener a su favor en la revisión de los nulos, Ramírez Aguilar, quien tuvo de compañera de fórmula a Sasil de León Villard, podría estar cerca del millón.

En el segundo lugar de la contienda quedó el candidato Luis Eduardo Lozano Grajales, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), y Nueva Alianza (PANAL), quien hasta la tarde del martes llevaba 501 mil 32 votos.

Junto con su compañera de fórmula, Olga Mabel López Pérez, tienen casi el 30 por ciento de la votación total, pero los alrededor de 350 mil votos de diferencia con Ramírez, hacen concluir que los resultados ya son irreversibles.

En el tercer sitio quedó la aspirante María Elena Orantes López, quien abanderó la alianza de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), con 171 mil 558 votos a su favor, o sea, cerca el diez por ciento.

En el caso del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, quien compitió de manera independiente para buscar una curul en el Senado de la República, quedó en último lugar con 75 mil 69 votos.

Cabe mencionar que Ramírez Aguilar tuvo adicionalmente 646 de los 840 votos emitidos desde el extranjero; 81 fueron para Orantes López; 33 para Lozano, y 50 para Pablo Salazar.

De igual forma, el mayor número de votos que obtuvo Eduardo Ramírez en Chiapas fueron en Tuxtla Gutiérrez (98 mil 442) y Tapachula (93 mil 102), teniendo en consideración que, en ambas situaciones, faltan casillas por contabilizar y, por lo tanto, las cifras serán aún mayores.

El tercer Senador por Chiapas será el actual gobernador, Manuel Velasco Coello, ya que el PVEM lo inscribió en el segundo lugar de la Tercer Circunscripción.

El Resto de las Plurinominales en México.

De los 128 escaños en la Cámara de Senadores, 64 serán ocupados por el criterio de “mayoría relativa”, que hace referencia a los candidatos que resultaron electos durante la jornada de votación del pasado 1 de Julio.

Los otros 32 candidatos accederán al Senado de la República por el principio de “primera minoría”, que representa a uno de los dos aspirantes de la fórmula que haya quedado en segundo lugar de la votación por entidad.

La tercera asignación es la de “representación proporcional”. En ella se inscriben los candidatos plurinominales de los partidos, mismos que no necesariamente compitieron de forma directa en la campaña electoral y cuyo acceso se determinó conforme a listas elaboradas por las distintas fuerzas políticas.

Hasta ahora, y de acuerdo con el corte más reciente del PREP con un 92.22 por ciento de las actas capturadas de los 32 espacios disponibles para candidatos plurinominales, 13 serían ocupados por Morena, mientras que PAN y PRI contarían con 6 legisladores cada uno. PRD, PVEM y MC sumarían 2 representantes cada uno y el PT alcanzaría sólo un escaño.

El PES y PANAL no obtendrían representantes debido a que su porcentaje de votación en el Senado no superó el 3 por ciento.

Los partidos presentaron sus listas de plurinominales al inicio de la campaña electoral, aunque algunos realizaron ajustes de último minuto, como el PVEM, que apenas el fin de semana inscribió al gobernador Manuel Velasco.

Por Morena, quienes se perfilan para llegar al Senado como plurinominales son: Blanca Estela Piña, Aníbal Ostoa Ortega, Olga María del Carmen Sánchez-Cordero, Ricardo Monreal, Ifigenia Martínez, Napoleón Gómez Urrutia, Marybel Villegas Canche, Germán Martínez Cazares, Nestora Salgado, José Antonio Cruz, Imelda Castro, Casimiro Méndez y Claudia Esther Balderas.

Habría que mencionar que la activista Nestora Salgado y Marybel Villegas, resultaron electas por el criterio de “mayoría relativa” en Guerrero y Quintana Roo, por lo que su lugar en la lista de representación proporcional podría ser ocupado por los números 14 y 15 inscritos la coalición “Juntos Haremos Historia”: Gabriel García y Agustina Aguilar.

Por su parte, los plurinominales del PRI ya son políticos conocidos: Claudia Ruiz Massieu, Carlos Aceves del Olmo, Vanessa Rubio, Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes y Eruviel Ávila.

Los candidatos del PAN contemplados en su lista son: la excandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota; el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Miguel Ángel Mancera; la funcionaria del Gobierno Estatal de Veracruz, Índira de Jesús Rosales; el presidente nacional del partido, Damián Zepeda; la exlegisladora Kenia López Rabadán y el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

En tanto, por el PVEM, será la coordinadora de redes digitales de la Presidencia de la República, Alejandra Lagunes, quien tiene el primer lugar de la lista, seguida, de Velasco Coello.

Movimiento Ciudadano contará con la exsecretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado, como su senadora, al igual que el presidente de ese partido, Dante Delgado.

Los representantes del PRD serán la exjefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, y el excandidato al Gobierno del Estado de México, Juan Zepeda, quien al resultar electo por el criterio de “primera minoría” en la elección del domingo pasado, estaría dejando su lugar a Jesús Zambrano.

La única representante del PT sería la exdiputada Giovanna del Carmen Bañuelos. Estas proyecciones aún siguen siendo preliminares y no será hasta que la autoridad electoral hago oficial la integración del Senado.

Cómo va el Congreso de la Unión.

La Cámara de Diputados en México está conformada por 500 personas, de las cuales, 300 son elegidas mediante el voto directo en cada uno de los 300 distritos del país y, las 200 restantes, se eligen bajo el principio de representación proporcional.

De acuerdo al último cierre y con el 92 por ciento de las actas capturadas, el PAN ganó cinco Diputaciones federales; el PRI una; Morena, ocho; la Coalición “Por México al Frente” (PAN, PRD, MC), 62; la alianza “Todos por México” (PRI, PVEM, PANAL), 14; y “Juntos Haremos Historia” (PT, MORENA, PES), 210.

Mientras que en la Cámara de Senadores, que se conforma por 128 miembros. De ellos, 64 son elegidos por mayoría relativa; o sea, dos son electos en votación directa por cada Estado.

En el Senado existen 32 lugares que son asignados al candidato propietario de la fórmula que es primera minoría y otros 32 lugares restantes que se asignan por representación proporcional.

Hasta ahora, el PAN tiene una Senaduría; Movimiento Ciudadano, dos; Morena, 2; la Coalición PAN, PRD y MC, 26; el PRI, PVEM y PANAL, 13; y la alianza PT, MORENA, PES, 52.

Aún faltan los 32 Senadores que llegarán por representación proporcional. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello