Visita López Obrador a Peña Nieto en Palacio Nacional, el Encuentro Amistoso y Productivo

*EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ELECTO, INFORMO QUE SE ANALIZARON TEMAS DE ECONOMIA Y TLCAN, ASI COMO LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN CAMPAÑA. *ANUNCIO QUE EL ESTADO MAYOR SERA INCORPORADO A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.

Ciudad de México.- En encuentro informal, el presidente Enrique Peña Nieto recibió hoy a Andrés Manuel López Obrador, que a dos días de su victoria electoral ofreció amplio reconocimiento al mandatario en funciones y, aun cuando mencionó que su tarea es acabar con el régimen de corrupción, habló extenso de sus experiencias recientes.

“Fue un encuentro amistoso y productivo”, dijo desde el Salón Tesorería, habilitado como sala de conferencia para que López Obrador, explicara la reunión y respondiera prácticamente todos los cuestionamientos de la prensa.

Como dijo el pasado domingo en su discurso triunfal, dio un reconocimiento a Peña Nieto por no haber intervenido en el proceso electoral, pues sostuvo que padeció ese intervencionismo en el pasado que no corresponde con la democracia.

Recibido sin el carácter de Presidente Electo, el acuerdo al que llegaron es en sí una obviedad: la transición iniciará cuando el Tribunal Electoral valide su triunfo, algo que de hecho es lo legal, pero que en esta ocasión incluye la participación del próximo gobierno en la definición del presupuesto 2019, así como de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

La prioridad es la estabilidad económica y garantizar La Paz y la tranquilidad, expuso.

La integración del presupuesto incluirá los programas sociales anunciados durante la campaña, cómo las becas para jóvenes y ayudas a adultos mayores, así como la reducción salarial para altos funcionarios del Gobierno, la promesa de no usar las aeronaves gubernamentales, e inclusive, el Estado Mayor Presidencial para su protección, tema este último abordado en el encuentro con Peña Nieto.

Prudente, lejos ya de los tonos y expresiones de campaña, López Obrador expuso que, al presidente Peña Nieto le preocupa la seguridad del próximo Jefe de Estado, por lo que ofreció la protección del EMP, pero el tabasqueño, antes que rechazarlo, le respondió que lo pensará.

No obstante, fue insistente en que dicho cuerpo de custodia presidencial y de altos funcionarios se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como ofertó en campaña.

La prioridad del encuentro, expuso, es mantenerse en comunicación para mantener la estabilidad económica, garantizando la autonomía del Banco de México y otras políticas que, a partir de la confirmación de su triunfo, implicará trabajo directo de su equipo económico de transición, en el que participaran el perfilado secretario de Hacienda, Carlos Urzua, así como Alfonso Romo.

Equipo de Transición.

Y es que, esta mañana, López Obrador dio a conocer también a quiénes integrarán su equipo de transición:

En la parte política, confirmó la participación de quien será la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; además, de Tatiana Clouthier, y la incorporación de Julio Scherer Ibarra.

En tanto, Héctor Vasconcelos, propuesto para ser secretario de Relaciones Exteriores, y Marcelo Ebrard, se encargarán de la transición en materia de política exterior, acompañando con el equipo gubernamental las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que López Obrador planteó como un buen trabajo, que conocerá su equipo a fondo en unas semanas.

Invitado a la Cumbre de APEC.

Por lo pronto, ya Peña Nieto lo invitó a la cumbre de APEC en Puerto Vallarta, a celebrarse el próximo 24 de julio, cuando el tabasqueño espera ya tener validado el resultado de la elección presidencial.

La reunión de hoy es inusual pues el encuentro entre Presidente entrante y saliente, suele realizarse, una vez que se declara legalmente un Presidente Electo.

Entre otros temas, aseguró que hablaron del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, cuyo contenido se empezará a ver a partir de la transición.

De hecho, las expresiones de López Obrador así como los temas en los que alcanzaron acuerdos, perfilan una transición tersa y declaradamente ordenada, pues como dijo, generando cierta polémica desde hace un mes, le resulta importante acompañar al gobierno peñanietista hasta el final de su periodo.

Además, aseguró que ya ha tenido reuniones con empresarios, y que hoy sostendrá otra, para generar la tranquilidad económica.

El triunfador en los comicios del pasado domingo dijo de su reunión con su equipo asesor en materia de seguridad, a fin de iniciar la convocatoria de líderes religiosos, dirigentes sociales y defensores de derechos que coadyuven a un plan de paz, en la que no mencionó inclusión de víctimas. Apro