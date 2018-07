López Obrador y Empresarios Anuncian Programa Laboral Para Jóvenes y Pensión de Adultos Mayores

*EL GOBIERNO DESTINARÁ 110 MIL MILLONES DE PESOS PARA CONTRATAR A JÓVENES COMO APRENDICES E INTEGRARLOS A UN TRABAJO DIGNO. *PARA LOS ADULTOS MAYORES, PREVÉN UN INGRESO BASADO EN EL SALARIO MÍNIMO QUE SEA UNIVERSAL, SIN IMPORTAR SI CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL DEL IMSS O EL ISSSTE.

Ciudad de México.- La cúpula empresarial del país le dio un voto de confianza al virtual candidato ganador de la contienda presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en la primera reunión que tuvieron a puerta cerrada.

El tabasqueño estuvo flanqueado por el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón, y el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz.

Ante más 50 líderes empresariales, entre los que destacaron Claudio X González Laporte; Alejandro Ramírez Magaña, quién encabeza el Consejo México; Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), entre otros; López Obrador planteó un plan de apoyo a jóvenes mexicanos, mantener algunos proyectos de infraestructura y desarrollar el sur del país.

En rueda de prensa, López Obrador explicó que dicho programa consiste en “contratar jóvenes como aprendices para que tengan trabajo. Los empresarios van a actuar como tutores. El gobierno va a transferir a las empresas recursos del estado para pagar la nómina de estos jóvenes. Se va a atender a 2.6 millones de jóvenes”.

Mientras que el líder del CCE se dijo “muy entusiasmado” por la propuesta del tabasqueño.

El ánimo del sector empresarial cambió ante la figura de López Obrador.

Claudio X González Laporte, de plano, dijo a los medios que “salimos muy entusiasmados, con energía, para hacer lo que tenemos que hacer… Todos tenemos que hacer nuestra parte para hacer de México un país más próspero e incluyente y que le saquemos todo el potencial”.

López Obrador prometió no actuar de forma prepotente, ni se impondrá nada a la iniciativa privada, además que la relación será de confianza mutua.

Al tenor López Obrador comprometió públicamente al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a sumarse a su propuesta para atender a esa parte de la población del país a través del programa Jóvenes construyendo el futuro.

“Este va a ser creo yo (….) el primer acuerdo que vamos a suscribir públicamente (…) no lo hemos hablado previamente pero la vida pública es cada vez más pública, para ver si es posible que firmemos lo más pronto que se pueda”, dijo Obrador en una conferencia de prensa conjunta con Castañón tras un encuentro con miembros del CCE.

Y Castañón expresó su interés en la propuesta:

“Nos entusiasma mucho porque es una idea de don Andrés Manuel López Obrador “.

Estas son las claves de programa:

1. Se prevé una “inversión” de 110,000 millones de pesos (mdp) al año. Los recursos se transferirán del erario a las empresas y saldrán del ahorro en “gastos superfluos, evitando lujos (…) y nos va a sobrar dinero para otros programas”, sostuvo López Obrador.

2. En su parte laboral, el programa se centrará en la figura de aprendiz. Los aprendices serán jóvenes que contratarán las empresas y su sueldo será pagado con los recursos que transfiera el gobierno a las compañías.

3. Los aprendices estarán a cargo de otra figura central: los tutores. Los empresarios colaborarán con la creación de una estructura de tutores, quienes serán los encargados de orientar a los jóvenes y estar al pendiente de su formación durante su paso por la compañía.

4. Del lado educativo, se otorgarán becas para que los jóvenes estudien en universidades públicas y privadas.

5. Busca atender a 2.6 millones de jóvenes.

6. Las empresas emitirán un certificado de competencias laborales a los jóvenes que participen en el programa.

ADULTOS MAYORES, TAMBIÉN PRIORIDAD

López Obrador dijo que los adultos mayores también serán un prioridad para su gobierno a través de la universalización de la pensión para esta parte de la población.

Para los adultos mayores, se prevé un ingreso basado en el salario mínimo que sea universal sin importar si cuentan con seguridad social del IMSS o el ISSSTE.

Se inspira en el programa creado en la Ciudad de México hace 17 años, según Obrador, quien dijo que para este programa, que también se buscará implementar de inmediato, se requerirá una inversión de 40,000 millones de pesos.

“Aunque nos quedemos sin camisa (… los recursos) van a salir del ahorro para que no se tenga que financiar (…) con aumentos de impuestos ni con aumento de deuda pública, es decir, no va a haber déficit ni gasolinazos, nos va alcanzar el presupuesto”, aseguró.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el presidente del CCE comentó que también se trató el tema con el ganador de la elección presidencial.

Propusimos que su equipo se integre y podamos tener reuniones para explicarles y compartirles lo que hemos hecho desde el Consejo de Renegociación Estratégica del Sector Empresarial, podamos compartir los distintos escenarios que tenemos para los siguientes pasos, que podamos involucrarlos en la estrategia que hemos seguido”, explicó.

Dijo que pretenden darle continuidad a lo que ha hecho el equipo negociador, “explicarles las líneas rojas que hemos establecido con el gobierno actual, para que el cambio sea en el mismo sentido de lo que hemos venido trabajando”, reiteró.

También acordamos en coordinar la agenda de distintos temas sectoriales y también horizontales, como la seguridad, la corrupción y el Estado de Derecho, finalizó.

Autosuficiencia alimentaria

Respecto a este tema, Juan Pablo Castañón mencionó que hablaron con López Obrador sobre el proyecto de inversión en el campo, de producir más en México con un enfoque de impulsar la inversión en el campo y que ellos están totalmente de acuerdo en este sentido.

Y es en este sentido sin cerrar fronteras, sino por el contrario buscamos apoyar a más empresas, pequeñas y medianas que puedan tener acceso a tecnologías, a financiamiento y menos regulaciones para que puedan crecer y tener más empleos”, afirmó.

En el caso del campo, dijo, se tiene contemplado un gran programa de inversión para campesinos ejidales, así como generación de empleos de acuerdo a cada estado.

Apoyo a pymes

Andrés Manuel López Obrador habló de la importancia de impulsar y proteger a las pequeñas y medianas empresas “porque son las que más empleos generan en el país”, dijo. El plan consiste en dar facilidades de crédito y beneficios fiscales a las pymes; así como disminuir los trámites burocráticos y simplificar los relacionado con obligaciones fiscales. El punto, en palabras del tabasqueño, fue tratado entre los miembros del CCES y los futuros secretarios de Economía, Hacienda y Trabajo, así como Alfonso Romo quien podría estar a cargo de la oficina del Presidente.

Aeropuerto

“Del aeropuerto, eso lo traté ayer con el Presidente Peña y ya informé que se van a crear equipos para que de inmediato se analice cuál es la mejor opción resolviendo lo que más convenga al interés nacional. Vamos a tener pronto una opinión técnica del aeropuerto”.

Corrupción

“Vamos a revisar los contratos, en el caso de anomalías, contratos que no se hayan celebrado de conformidad con la ley y que impliquen actos de corrupción, se van a impugnar, pero siempre sin actuar de manera arbitraria, acudiendo al Congreso, a los tribunales nacionales y extranjeros”.

Se acordó tener reuniones cada tres meses para trabajar de manera conjunta de cara al proceso de transición. Agencias