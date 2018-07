Multan a MORENA por 197 MDP; PRI por 36 MDP y al PAN por 3 MDP

*Por Utilizar Fideicomisos Para Damnificados.

Ciudad de México, 4 de julio.- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue multado por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) por la creación de un fideicomiso que sería utilizado para donar dinero a los damnificados de los pasados sismos de septiembre.

La multas asciende a 197 millones de pesos y será cobrada del financiamiento ordinario que el partido político recibe, ya que no se encontró evidencia que el dinero ingresado al fideicomiso se haya utilizado para financiar campañas electorales.

El consejero electoral y presidente de dicha comisión, Ciro Murayama, detalló que la constitución del fideicomiso es considerada como ilegal dado que no se reportó a las autoridades correspondientes y funciona “para no rendir cuentas a la autoridad”.

Dijo que no se encontró registro de que el dinero ingresado haya sido público, sino de particulares, ni de que el recurso se utilizara para financiar alguna campaña electoral.

Murayama puntualizó que de los 78 millones 818 mil 566 que contenía el fideicomiso, 44 fueron depositados en efectivo -cifra superior a lo permitido por la ley en materia de aportaciones en efectivo. Mientras 64 millones 481 mil 760 pesos fueron entregados a 56 operadores y miembros del partido, a través de cheques de caja.

Tras las investigaciones, iniciadas luego de una denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se determinó sancionar a Morena con el 250 por ciento del total del monto involucrado.

Por su parte y según reportes de medios, la presidenta nacional del partido marrón, Yeidckol Polevnsky, dijo que el fideicomiso fue utilizado por sus contrincantes para “tergiversas las cosas de lo que realmente son”.

Y añadió que el fideicomiso está encabezado por “gente intachable, de conducta absolutamente reconocida, como Elena Poniatowska, el padre Solalinde, Pedro Miguel y esto tiene a quién se la depositado, a quién se ayuda; no recibe un solo centavo del partido, no es de Morena”.

Murayama también afirmó que el PRI será sancionado con 36.5 millones de pesos, luego que se comprobara que en 2015 desvió 14.4 millones del erario de Chihuahua a su instituto político.

Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) tendrá que pagar 3 millones de pesos por recibir aportaciones de personas morales que ascendieron a 1.5 millones de pesos, a través de personas físicas.

Se espera que las multas a los partidos políticos sea discutida el próximo 18 de julio durante el Consejo General del INE. Agencias