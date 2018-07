Niños Reciben Clases a la Intemperie Pïden la Reconstrucción de Escuela

Tapachula, Chiapas; 5 de Julio.- 120 alumnos de la escuela Telesecundaria 189 “Rosario Castellanos Figueroa”, del ejido Unión Miramar, de este municipio, reciben clases en condiciones paupérrimas, denunció su director Fernán de Jesús Urruela Pinto.

Lamentó que a diez meses de haberse suscitado el movimiento sísmico, los docentes y educandos acudan todos los días a tres galeras hechas con madera y plástico, las mismas que también se están echando a perder a causa de las inclemencias del clima.

A los pocos días del mes de Septiembre de 2017 fueron visitados por personal del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), que llegó a realizar un estudio de factibilidad, en coordinación con Protección Civil, que arrojó que tres aulas no son aptas para seguir siendo utilizadas.

Sin embargo, explicó, no ha habido ningún avance en la reconstrucción, situación que les preocupa porque los alumnos reciben clases en las galeras donde sufren por las altas temperaturas y cuando llueve tienen que suspender actividades porque se mojan.

Las galeras fueron hechas con la ayuda de los padres de familia y en las próximas semanas le darán mantenimiento con la colaboración de las autoridades ejidales, porque temen que el nuevo ciclo escolar lo vuelvan a iniciar en esas condiciones, dijo.

Ya pasaron 10 meses y no se ve por ningún lado la respuesta de parte del INIFECH, que además les informó de la falta de recursos económicos para la reconstrucción.

“Lo único que nos han dicho es que tengamos calma, pues por el momento no hay presupuesto para atender esa contingencia, a lo que hay que sumarle que tenemos dos aulas sin utilizar porque por la falta de mantenimiento se echaron a perder y la loza está en malas condiciones, existe el dictamen que no deben ser usadas, entonces son cinco aulas las que nos hacen falta”, concluyó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González