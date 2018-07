AMLO Difunde Propuesta Para Pacificación del País Incluye Ley de Amnistía a Partir de Consulta Nacional

* EL PLAN SE DESGLOSA EN DIEZ EJES, ENTRE LOS QUE DESTACAN ACABAR CON LA CORRUPCIÓN, CAMBIAR LA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA INSEGURIDAD, MEJORAR EL SUELDO A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y RETIRAR PAULATINAMENTE AL EJÉRCITO DE LAS CALLES.

Ciudad de México.- Los colaboradores de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad dieron a conocer el proyecto para la pacificación del país que incluye la Ley de Amnistía, la cual se elaborará a partir de consulta nacional.

Ésta incluirá a expertos y organismos internacionales, a víctimas, líderes religiosos, sociales, entre otros, e incluye la invitación al Papa Francisco y al secretario general de la ONU.

Alfonso Durazo y la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, propuestos para las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación, explicaron en conferencia de prensa que se trata de un proyecto de pacificación a la mexicana cerrar el círculo de inseguridad y violencia en nuestro país.

Acompañados por el senador con licencia Zoé Robledo y la asesora Loretta Ortiz, detallaron que no se trata de amnistiar a narcotraficantes y otros delincuentes de crimen organizado, sino a niños, jóvenes, mujeres, campesinos, entre otros, que hayan sido obligados a entrar la delincuencia. También mencionaron presos políticos.

Sánchez Cordero explicó que se crearán comisiones de la verdad y se actuará en el marco del respeto a los derechos humanos y acuerdos internacionales signados por México.

Durazo detalló que la Ley de Amnistía es uno de los diez ejes que contiene el plan de pacificación.

Otro proyecto inmediato será profesionalizar y depurar a cuerpos policiacos, a fin de que pueda darse el retiro paulatino del Ejército de las calles.

A continuación los diez ejes que incluye el plan:

*Primero, es Acabar con la corrupción para enfrentar el problema de la violencia, “no haber huachicoleros de abajo, ni huachicoleros de arriba”.

*Segundo, se cambiará la estrategia de combate a la inseguridad en el país, ya no se aplicará el querer apagar el fuego con el fuego, de enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, “vamos a atender las causas, vamos a reactivar la economía del país”.

Se rescatará al campo del abandono, se les dará estudio y trabajo a los jóvenes, “no me importa que me acusen de populista cuando estoy planteando que se van a contratar a todos los jóvenes como aprendices”. “Vamos atender a los jóvenes, nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes, lo resumo en una frase: becarios sí sicarios no”.

*Tercero, se mejorará la calidad de la enseñanza, se garantizará la educación gratuita y de calidad en todos los niveles de escolaridad, no se privatizará el ISSSTE, ni el IMSS, se garantizará el derecho al pueblo la salud, a tener una atención médica y medicamentos gratuitos.

“Vamos a atender las causas, vamos a actuar con inteligencia y con organización y firmeza para garantizar la tranquilidad y la paz en todo el país”, expresó.

*Cuarto, se creará la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, ya existía la dependencia, pero con Peña se pasaron las funciones de dicha secretaría a la Secretaría de Gobernación y eso no ha dado resultado.

Por eso, sostuvo “tiene que haber una Secretaría de Seguridad para atender este problema que tanto preocupa a los mexicanos”.

*Quinto, habrá Mando Único, no como lo imaginan algunos, no hace falta modificar la Constitución, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y “asumiré la responsabilidad de atender de manera personal el grave problema de la inseguridad y la violencia”.

Resaltó: “No voy a delegar este asunto”. No es que el secretario de la Defensa o el secretario de la Marina o el secretario de Seguridad Pública actúen por su cuenta, habrá Mando Único.

*Sexto, así como habrá atención personalizada al problema de la inseguridad en el país, se dará seguimiento diario al problema de la inseguridad, la violencia, desde muy temprano, como cuando lo hizo como jefe de Gobierno de la Ciudad dad de México.

*Séptimo, De lunes a domingo, detalló, sostendrá una reunión con el Gabinete de Seguridad que será integrado por los secretarios de: Marina, Defensa, Seguridad Pública, Gobernación, el titular de la Procuraduría de la República y cuando sea necesario, se invitará a la próxima jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

Indicó que cuando se celebren las reuniones de seguridad en los estados estarán los gobernadores, y vamos todos los días, “nosotros vamos a recibir el parte de la policía y del Ejército, la Marina y todos los días vamos a tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país”.

*Octavo, se integrarán todas las corporaciones policíacas y militares para poner orden y se creará una Guardia Nacional, cuyo propósito es garantizar la tranquilidad y seguridad del pueblo de México.

“Vamos a unir todas las fuerzas, va a haber coordinación para que se aprovechen los recursos humanos, las instalaciones, todo lo que se tiene y no se aprovecha, porque no hay unión, no están integradas las corporaciones, cada quien hace lo que considera”, planteó.

Abundó que siempre se tomará en cuenta el respeto a los derechos humanos, no se violarán los derechos humanos. El próximo presidente de México nunca dará una orden a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo.

*Noveno, se mejorarán los salarios de los trabajadores que están al servicio del Estado, los soldados, los marinos, los policías, médicos, maestros, enfermeras, “van a tener mejor percepción, mejor sueldo” y para lograr dicha acción se aplicará la fórmula: “bajar el sueldo a los de arriba, porque le vamos a aumentar el sueldo a los de abajo”.

Añadió que los elementos destacados de la Defensa, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, serán premiados en una ceremonia cada mes, como se hacía cuando fue jefe de Gobierno de la capital.

*Décimo, para conseguir la paz, la tranquilidad y terminar con la guerra, “si es necesario se van a otorgar amnistías, consultando a las víctimas, porque tenemos que reconciliarnos, tenemos que parar la guerra, no podemos estar con la misma estrategia, los que quieren readaptarse deben de tener opciones para que se conviertan en gente de bien, no dejaremos de explorar esta posibilidad”. Agencias