En Problemas Más de Cien Alcaldes por Incumplir Con la Cuenta Pública

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio.- Solamente 32 de 122 Alcaldes presentaron su Cuenta Pública antes de la fecha límite para hacerlo (30 de Abril) y, a menos de tres meses de concluir sus administraciones, tendrán que afrontar ahora las sanciones que marca la ley por esas omisiones y ser investigados para verificar que no desviaron recursos del erario.

Sin embargo, en la falta de presentación de las cuentas públicas también hay responsabilidad de Regidores y Síndicos que podrían alcanzar multas individuales de cerca de 300 mil Pesos, por cada periodo incumplido.

De manera paralela, las autoridades tendrán que presentar los resultados de las investigaciones sobre las denuncias en diversos municipios en contra de Alcaldes y diversos miembros de los Ayuntamientos.

Esto, por la supuesta utilización de los recursos destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del año pasado, con fines partidistas y electorales.

Se espera que, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, se acabe con la impunidad de los funcionarios públicos que han aprovechado los cargos públicos para el desvío de recursos en el país, sobre todo la de los Alcaldes.

25 Exalcaldes con Denuncia Penal.

Por otro lado, fuentes extraoficiales confirmaron que, por la falta de comprobación de los recursos asignados al no presentar oportunamente las cuentas públicas de los ejercicios, así como por irregularidades detectadas durante los procesos de auditoría, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado presentó 25 denuncias penales en contra de igual número de Expresidentes Municipales.

Los Exalcaldes denunciados ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción a los que se les abrieron carpetas de investigación, diez son del Partido Verde Ecologista (PVEM), nueve del Revolucionario Institucional (PRI), cuatro de la Revolución Democrática (PRD), uno de Nueva Alianza (PANAL) y uno de Acción Nacional (PANAL)

Se trata de los municipios de Acapetahua, Amatán, Acala, Bellavista, Catazajá, Chenalhó, Escuintla, Larráinzar, Berriozábal, Bochil, Copainalá, Huehuetán, La Concordia, Mapastepec, Tenejapa, Tumbalá, Pantelhó, Reforma, Sabanilla, Tecpatán, Huixtán, Villa Comaltitlán, entre otros.

Se espera que las autoridades judiciales profundicen las investigaciones para determinar si efectivamente los exservidores públicos cometieron los delitos en contra de las haciendas públicas municipales que se les acusa, y sean sometidos a proceso penal, sin que haya impunidad.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, los Ayuntamientos están obligados a presentar las cuentas públicas a más tardar en el mes de Abril del año posterior al que informan, por lo que la falta de esa información hace presumir el desvío de recursos públicos, al no poderse conocer el destino que se les dio. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello