Mi Gobierno Cumplirá Todas las Promesas de Campaña: REC

El virtual Gobernador Electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que su Gobierno será humano y cercano a la gente para garantizar mayores oportunidades de desarrollo para las familias de todos los municipios de la entidad.

En este sentido, destacó que se promoverá la participación de los distintos sectores para trabajar de manera conjunta en la consolidación de una administración sensible con las necesidades de la población y que camine hacia el progreso.

“Haremos historia junto a la gente, encabezaremos un gobierno democrático y de frente a la ciudadanía, se respetarán los derechos humanos y la dignidad de todas y todos”, expresó Escandón Cadenas, quien obtuvo el mayor número de votos en la elección del pasado domingo 1 de Julio.

Mencionó que todas las promesas que se realizaron durante la campaña serán cumplidas, pues no se traicionará la confianza de quienes respaldaron este proyecto impulsado por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

“Tengan la seguridad que trabajaremos de la mano del pueblo, no vamos a fallarle a quienes nos apoyaron y tampoco a quienes no votaron por nosotros, gobernaremos para todas y para todos”, sostuvo al tiempo de reiterar que uno de los principales objetivos es acabar con la corrupción y establecer la austeridad.

Lo anterior, detalló, con el propósito de que el presupuesto se maneje con la mayor eficiencia y transparencia para financiar proyectos de desarrollo en rubros como: educación, salud, campo, combate a la pobreza, entre muchos otros.

Finalmente, manifestó que se tendrá un mayor apoyo por parte del Gobierno Federal, pues se cuenta con el mejor aliado para impulsar la transformación de Chiapas y de México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Comunicado de Prensa