Queman Oficinas del IEPC en Motozintla Destruyen Boletas y Urnas de los Comicios

* Al Parecer Simpatizantes del Partido Opuesto al Ganador.

Motozintla, Chiapas; 7 de Julio.- Hombres encapuchados escudados en la oscuridad de la noche, como verdaderos delincuentes, quemaron las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Motozintla, por lo que los vecinos alarmados salieron a intentar sofocar el incendio, pero todo fue inútil.

Trascendió que fue este seis de Julio alrededor de las 01:30 de la madrugada, cuando presuntamente tres camionetas blancas con personas encapuchadas a bordo, llegaron hasta las oficinas del IEPC a quemar la papelería, ahora sospechan que fue un excandidato dolido por los resultados que emitió dicha dependencia, presuntamente se trata de incondicionales de Oscar René González Galindo, ya que alcanzaron a ver a dos sujetos que los conocen con el sobrenombre de “El Zope” y “El Jarocho”.

Sin embargo, el día de hoy autoridades de la Fiscalía iniciaron una carpeta de investigación por el delito de daños en propiedad ajena, vandalismo y otros en contra de quien o quienes resulten responsables.

Frustrados políticos pretenden violentar el estado de derecho de los motozintlecos cometiendo provocaciones, y se espera que detengan a los presuntos responsables. EL ORBE/Luis Javier Ramos

Sindican a Simpatizantes de Morena

Motozintla, Chiapas; 7 de Julio.- Durante la madrugada de este sábado, manos criminales le prendieron fuego a la papelería electoral que se encontraba resguardada en las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Se informó que un grupo de personas llegó a las 2:00 horas a las oficinas del Consejo Municipal Electoral y tras ocasionar daños a los materiales propiedad del IEPC, ocasionaron fuertes pérdidas al inmueble, que es rentado.

Habitantes de esta cabecera municipal, entre ellos Darinel Méndez Solórzano e Indalecio López Pérez, sospechan que el incendio fue provocado por alguno de los grupos perdedores y que se oponen al triunfo del abanderado del PRI, Jorge Villatoro Osorio, que de manera contundente superó a sus adversarios.

Desde el lunes 2 de Julio las cosas estaban tensas en este municipio, situación de la que fue sindicada la presidenta del Consejo Municipal Electoral, Nanshy Barrios Álvarez, que presuntamente ordenó a todos los Consejeros y personal que no se presentaran a laborar el miércoles 4 para no entregar la Constancia de Mayoría al candidato ganador, explicaron.

Ante esta anormalidad, los representantes de partidos políticos solicitaron al Coordinador Distrital del IEPC, Silverio Antonio Pérez, la instalación de un nuevo Consejo Municipal para sacar avante la elección y realizar el conteo de voto por voto que solicitaban los partidos Verde Ecologista y MORENA.

Méndez Solórzano señaló que luego de más de 27 horas de trabajo ininterrumpido donde estuvieron dos representantes de MORENA, se ratificó el triunfo del candidato del Partido Revolucionario Institucional por más de 3400 votos de diferencia con el segundo lugar.

Luego de finalizado el conteo de voto por voto, el Coordinador Distrital señaló que las boletas utilizadas durante la elección quedaban obsoletas, ya que una vez abiertas las urnas, no se podían volver a contar, por lo que era considerado “basura electoral”, pues carecían de valor.

Sin embargo, durante la madrugada fueron quemadas las urnas y las boletas al ser incendiada la oficina, sin que hasta el momento se tenga identificado qué grupo fue, por lo que toca a la autoridad correspondiente realizar las indagatorias, precisó López Pérez. EL ORBE / Rodolfo Hernández González