Recibe Eduardo Ramírez Constancia de Mayoría Como Senador Electo

Eduardo Ramírez Aguilar recibió su Constancia de Mayoría que lo acredita como Senador electo de la República, por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), rodeado de su familia, amigos, equipo de trabajo y el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas.

Tras recibir el documento, Eduardo Ramírez agradeció la presencia del gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas; así como del diputado federal electo, Zoé Robledo Aburto; de su compañera de fórmula, Sasil de León Villard; de José Antonio Castillejos, suplente y presidente de Morena en Chiapas y de los dirigentes de los partidos del Trabajo y Encuentro Social, José Antonio Hernández Hernández y Maya de León Villard.

Un equipo -dijo- que hizo un trabajo en unidad, para consolidar el triunfo de la coalición “Juntos Haremos Historia” en Chiapas, encabezada por el ahora presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Seguido de este acto oficial, Ramírez Aguilar acompañó a Rutilio Escandón al Foro Chiapas, en donde dirigió un mensaje al pueblo de Chiapas, luego de que también recibiera su constancia de mayoría, este mismo día.

Allí, Eduardo Ramírez destacó que los hoy elegidos por las y los chiapanecos, están dispuestos a jugársela por la gente, sometiéndose a la voluntad del pueblo chiapaneco, por eso aún no se ha ganado nada, la lucha apenas comienza, señaló.

Aprovechó el momento para reconocer ampliamente a las y los maestros de Chiapas, “porque se volvieron activistas a favor de este movimiento y es que no podemos entender esta transformación sin la participación de ellos”, afirmó.

Asimismo, agradeció a los empresarios, porque sin ellos no se podría entender el desarrollo de Chiapas y de nuestro país.

“Hoy es un día importante porque venimos a ratificar a nuestro máximo líder en Chiapas como lo es Rutilio Escandón Cadenas, quien estoy seguro sabrá responderle a Chiapas, porque es una persona íntegra y con un profundo respeto que le profesa al pueblo de Chiapas”, concluyó. Comunicado de Prensa