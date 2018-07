Rutilio Escandón Recibe Constancia de Mayoría Afirma ir de la Mano del Presidente López Obrador

SE ELIMINARÁN LOS PRIVILEGIOS Y LUJOS. REITERÓ QUE NO VIVIRÁ EN LA CASA DE GOBIERNO. LOS AVIONES Y HELICÓPTEROS SE UTILIZARÁN ÚNICAMENTE PARA SERVIR AL PUEBLO, NO PARA TRANSPORTAR O PASEAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Tuxtla Gutiérrez.- Al recibir la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón, aseguró que de la mano del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Chiapas detonará su desarrollo y logrará el impulso que necesita, pues es un amigo y “paisano que tiene su corazón en Chiapas”.

Señaló, además que el 1 de Julio de 2018 quedará marcado en la historia como el principio de la revolución de las conciencias que hizo posible el cambio de rumbo para el Estado y el País.

“Ganó México y ganó Chiapas. Triunfó todo este gran movimiento del pueblo; vamos a trabajar democráticamente, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, dijo ante miles de personas que se reunieron en el Foro Chiapas, donde estuvo acompañado por sus familiares, dirigentes de los partidos que integran la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena- PT, PES), así como Senadores, Diputados y Presidentes Municipales Electos.

“Le juro al pueblo de Chiapas que el cambio se va a dar, pero un cambio de verdad porque vamos a erradicar la corrupción y la impunidad, vamos a lograr la transformación y el desarrollo”, dijo al tiempo de explicar que su gobierno será plural y que habrá cambios radicales, es decir desde la raíz.

Escandón Cadenas manifestó que se construirá una nueva relación con la Federación pues se trabajará de la mano con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que se establecerá la austeridad en el Gobierno para que el presupuesto público se ejerza de manera transparente y eficiente en beneficio de la ciudadanía.

En este sentido, enfatizó que se eliminarán los privilegios y lujos y reiteró que no vivirá en la Casa de Gobierno y que los aviones y helicópteros se utilizarán únicamente para servir al pueblo, no para transportar o pasear a los servidores públicos.

Respecto a su gabinete, indicó que será plural y paritario para representar a todos los sectores, además advertir que desde el primer día de su Gobierno mandará una iniciativa al Congreso Local para quitar el fuero a los funcionarios públicos, para que verdaderamente exista un castigo a quienes defrauden a los chiapanecos.

“Los compañeros y compañeras que me acompañen en el gobierno sabrán desde el primer día que vamos a bajar los salarios de los altos funcionarios para subir los de abajo y haya equilibrio, porque será un verdadero honor servir a Chiapas, y el que crea que este gobierno no será honesto se enfrentará a ley, pues no sólo será destituido, sino que se deslindarán responsabilidades jurídicas”, agregó.

Además, anunció que convocará a una gran reconciliación pues los problemas, los conflictos y la división únicamente traen violencia y retrasan el desarrollo; incluso, precisó que las propuestas y proyectos de sus adversarios, a quienes reconoció por su comportamiento civilizado, se tomarán en cuenta para alcanzar el objetivo común de sacar adelante a la entidad.

“A los que le fallen al pueblo tendrán que enfrentar las consecuencias, ya basta de tanto abuso, basta de tanta infamia, vamos a trabajar siempre de lado del pueblo de Chiapas.

“Esta es una verdadera revolución pacífica en la que demostramos nuestra participación y eso hizo posible que ganara Chiapas y ganara México”, destacó además de garantizar que habrá justicia, diálogo y orden en el Estado, pero sin reprimir.

Finalmente, el Gobernador Electo de Chiapas reconoció el ejercicio cívico que se registró en la pasada jornada electoral en la que logró un triunfo histórico al obtener 922 mil 310 votos, con una participación ciudadana del 68 por ciento.

Estuvieron presentes en este evento: los dirigentes de Morena, PT y PES, José Antonio Aguilar Castillejos, José Antonio Hernández Hernández, y Maya de León Villard, respectivamente; Amadeo Espinosa Ramos, comisionado nacional del PT; David Cervantes Peredo, enlace estatal del Morena; Rosalinda López Hernández, enlace de Morena en Chiapas para la Defensa del Voto; y Guillermo Santiago, diputado federal.

Asimismo Eduardo Ramírez Aguilar, senador electos; Zoé Robledo Aburto, diputado federal electo por el Distrito VI; Carlos Morales Vázquez, presidente electo de Tuxtla Gutiérrez; y Emanuel Cordero, presidente electo de Comitán de Domínguez, entre otros. Comunicado de Prensa