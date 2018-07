Cafetaleros de Tapachula ha Recibido 60 MDP que no se han Aplicado Para Mejoras del Estadio

*Aseguran que los Otros 60 MDP Servirán Para Obras Prioritarias.

*SEGUIMOS SIN SABER CÓMO VA EL MARCADOR, YA QUE NO HAN COMPRADO EL TABLERO ELÉCTRÓNICO. *A ESTE PASO NUNCA ASCENDEREMOS A PRIMERA DIVISIÓN. *LA AFICIÓN ES LO MEJOR QUE TIENE CAFETALEROS. *EL PRIMER PARTIDO DE CAFETALEROS SERÁ EL VIERNES 20 DE JULIO A LAS 19 HORAS, EN EL ESTADIO UNIVERSITARIO “ALBERTO CHIVO CÓRDOVA”, ESTADO DE MÉXICO.

Tapachula, Chiapas; 11 e Julio.- A una semana de que inicie el Torneo de Apertura de Futbol de la Liga de Ascenso MX con el encuentro entre los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México y el equipo local, “Los Cafetaleros”, el Estadio de Tapachula sigue igual que al cierre de la temporada y, por lo tanto, no hay aspiraciones de solventar las limitaciones que impidieron llegar a la Primera División.

A finales del mes de mayo, la Asamblea Ordinaria de la Liga Bancomer MX aprobó la participación de 18 clubes para la temporada 2018-2019, incluyendo al Club Lobos BUAP, después de cumplir con las normas y requisitos establecidos, según informaron.

Así también, que en la Liga de Ascenso existen sólo seis equipos certificados para lograr el máximo circuito: Leones Negros, Juárez, San Luis, Atlante, Celaya y Dorados.

Para incluir a Cafetaleros, la Liga pedía la certificación, es decir, cumplir con un serie de requisitos de aforo y seguridad del Estadio, instalaciones alternas del equipo, solvencia económica, entre otros.

En el caso del aforo mínimo se pedía 20 mil butacas, pero también una casa club, por lo que con su campeonato solo se hizo acreedor a los 120 millones de pesos.

Aunque el Estadio Olímpico de Tapachula se inauguró en enero de este 2018 con una capacidad de alrededor de 22 mil espectadores sentados, la Federación señaló que la certificación tenía que validarse por la liga por lo menos un año antes del ascenso.

Para no lidiar con ese tema, se había pedido que los 120 millones de pesos fueran utilizados para ampliar las instalaciones con la construcción de las uniones de las cabeceras; el enmallado periférico de la cancha para resguardar la integridad de los jugadores; la apertura de una salida adicional de vehículos por el Libramiento, la colocación de un tablero electrónico para cronómetro y marcador, entre otros, pero no se ha hecho nada.

NADIE SABE… NADIE SUPO

Cuestionado sobre ello, el director general de Los Cafetaleros de Tapachula. Leonado Casanova, dijo –según él- que luego del título de campeones fueron acreedores de los 120 millones de pesos, con recursos que fueron pagados por el conjunto de Lobos BUAP, para permanecer en la primera división.

De ese dinero, aceptó que 60 millones han sido ya adquiridos por la directiva de Los Cafetaleros, pero que el restante lo tiene la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que supuestamente utilizarán para la construcción de infraestructura deportiva, incluyendo la Casa Club, cancha alterna, oficinas, entre otros.

Sin embargo, al insistirle sobre el destino que tuvieron los 60 millones de pesos que dijo ya recibieron, guardó silencio y cambió el tema.

Por lo contrario, insinuó que la modernización que hizo el Gobierno del Estado a esas instalaciones en los últimos tres años, el Club tuvo algo que ver, pero no fue así.

Habría que recordarle a Casanova que la administración del gobernador, Manuel Velasco Coello, invirtió en ese Estado en la construcción de las dos tribunas (oriente y poniente) y las dos cabeceras (Norte y sur), así como un estacionamiento para 500 autos.

El gobernador también ordenó la construcción de tres cisternas con capacidad de 45 mil litros, dos vestidores, dos bodegas chicas, dos accesos de autobuses, baños, ocho accesos de entrada y salida, cuatro taquillas, las tribunas con capacidad de total de 22 mil personas, la red de alumbrado interno y externo, sala de prensa, área médica, gimnasios, entre otros, que ya estaban antes de que prometiera la FEMEXFUT que entregaría esos 120 millones de pesos.

Es patético que se entre a un estadio de futbol como el de Cafetaleros con 22 mil asistentes y entre uno preguntando cómo va el marcador, ya que no han comprado eso siquiera, con los 60 millones que ya desaparecieron.

El primer partido de Cafetaleros de la próxima semana será en calidad de visitante en el estadio universitario “Alberto Chivo Córdova”, en el Estado de México.

Mientras, el sábado 28 de julio, a las 19:00 horas, Los Cafetaleros serán locales en el encuentro que sostendrán con Los Cimarrones de Sonora.

Se espera que, en esta ocasión, los directivos den la cara y expliquen desde ahora a la afición que a este paso, no habrá la posibilidad de ascender la próxima temporada, ya que no se ha cumplido con lo más mínimo que pide la FEMEXFUT, que es el marcador, la malla periférica para que los aficionados no ingresen al campo, entre una seria de peticiones a cumplir. Por ello la segunda carta de intención que la FEMEXFUT ha venido publicando debido al incumplimiento de estos puntos. EL ORBE / Nelson Bautista