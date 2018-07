Junto al Presidente Electo, Rutilio Escandón Define Estrategia de Austeridad Para Chiapas

El gobernador electo se dirige a AMLO y parte de su gabinete.

México.- Un gobierno austero y que priorice la inversión del presupuesto público para acciones que verdaderamente beneficien al pueblo es el que habrá en Chiapas a partir del 8 de diciembre, aseguró el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, en el marco de una reunión de trabajo con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a sacar adelante a Chiapas y no tenga la menor duda, no vamos a gastar un solo peso en gastos superficiales, vamos a acatar todas las medidas que usted nos señaló, las celebramos”, dijo al tiempo de manifestar que, por su parte, no vivirá en la Casa de Gobierno.

En el encuentro, donde también estuvieron presentes la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México y los gobernadores electos de Veracruz, Tabasco y Morelos, así como candidatos a senadores, diputados federales y locales que ganaron la elección, Escandón Cadenas reiteró su compromiso de trabajar de manera honesta y transparente, además de erradicar los lujos y privilegios del gobierno.

“Nunca más un servidor público en aviones del gobierno, vamos a ahorrar para que todo ese presupuesto se invierta para el pueblo, en proyectos productivos, incluso en créditos a la palabra porque en Chiapas las mujeres y los hombres son cumplidores y trabajadores, gente buena”, agregó.

Tras manifestar que la entidad necesitará mucho apoyo, Rutilio Escandón expresó al presidente electo su confianza en que pasará a la historia como un patriota y como un hombre trabajador y eficaz: “En Chiapas confiamos mucho en usted”.

Entrevistado luego de la reunión, Escandón Cadenas destacó que otra de las acciones que se implementará será la reducción de salarios a los altos funcionarios a fin de hacer los ajustes necesarios que permitan incrementar el sueldo a las y los trabajadores que ganan menos y lo necesitan más.

“No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, esto tiene que terminar, ese ha sido el llamado de nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y nosotros nos hemos comprometido a llevarlo a cabo, porque estamos convencidos de que ese es el rumbo que debemos seguir”, agregó.

Finalmente, manifestó que el cambio va en serio, muestra de ello es que las acciones a seguir se están delineando desde ahora, bajo la guía del presidente electo de México, con el propósito de implementarlas desde el primer día en que inicie el nuevo gobierno.

“El cambio verdadero al que aspiramos requiere de acciones radicales para establecer austeridad, además de acabar con la corrupción y la impunidad. Esto nos permitirá generar importantes ahorros en el presupuesto para financiar los proyectos para impulsar el desarrollo”, concluyó. Comunicado de Prensa