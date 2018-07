Buscan Cafetaleros Cumplir en Noviembre Todos los Requisitos Para la Certificación

*El Club es Cien por Ciento Chiapaneco y Permanecerá en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 12 de julio.- El director general del Club “Cafetaleros de Tapachula”. Leonado Casanova informó que, de acuerdo al Reglamento de la Federación Mexicana de Futbol, el objetivo de los 120 millones de pesos que se obtuvieron como premio al equipo ganador de los dos torneos recientes, serán para cubrir los requisitos pendientes que se requieren para obtener su certificación y poder ascender al máximo circuito.

Además, para tener un fondo que permita garantizar los sueldos de los jugadores, nóminas, gastos administrativos y de operación, mantenimiento de las instalaciones, servicios, transporte, hoteles, proveedores y otros gastos, en al menos los próximos cuatro torneos, es decir, dos años.

En entrevista exclusiva para este rotativo, recordó que al ganar la Liga de Ascenso y derrotar al anterior campeón, Alebrijes de Oaxaca, en mayo de éste año, no pudieron llegar a la Liga porque no contaban con la certificación que otorga la Federación.

Por ello se le dio oportunidad al Club Lobos Buap –que quedó en la última posición en los dos torneos pasados y por tanto debería de descender- a que permaneciera en la Liga a cambio de entregar 120 millones de pesos que serían otorgados a quien, por el caso de la certificación, no pudo ascender.

Según Casanova, la Femexfut solamente les ha entregado la mitad de esos recursos, es decir, 60 millones. Ese capital ya se está utilizando desde junio para el pago nóminas, operaciones y otros gastos, que antes eran cubiertos por los socios del equipo.

El dinero, que dijo está en las cuentas bancarias del Club, ofrecerá una solvencia y un soporte económico mayor del que ya se tenía como equipo.

Aún cuando se reservó su derecho de revelar el tamaño de la nómina, recalcó que los 120 millones de pesos en total, no serán utilizados por los socios para recuperar inversión.

Reveló que de los 60 millones de pesos que ya recibieron, se han invertido en dos meses alrededor de 8 millones de pesos, principalmente en pago de nóminas administrativas y deportivas; gastos de operación y pretemporada; el pago de los protocolos jurídicos para la sustitución de la razón social, y otros gastos.

Dejó en claro que la decisión de los socios es mantener un equipo totalmente competitivo y que eso significa no retirar recursos para la recuperación de inversiones sino, más bien, inyectarle más dinero para lograrlo.

Por eso no descartó que lleguen nuevas inversiones para la contratación de más y mejores jugadores profesionales.

LA CERTIFICACIÓN SIGUE SIENDO TEMA PÉNDIENTE

El director reconoció que hasta ahora, a una semana de que empiece el Torneo de Apertura 2018, todavía no se ha logrado la certificación que permita ascender.

“Ni siquiera nos han dado los otros 60 millones. No podemos tener la certificación cuando el premio no se ha destinado para lo que es. Hay tiempo y hay que respetar; nos están pidiendo un proyecto para aplicar esos recursos que aún tiene la Federación”.

En el proyecto se incluirán las cosas prioritarias que se requieren para la certificación y otras inversiones adicionales, como el marcador electrónico, un circuito cerrado de seguridad, las salas de control, el Match Análisis (que son cámaras que dan seguimiento a los jugadores por individual); además del mejoramiento de la iluminación interior y exterior del Estadio.

De igual forma, mejorar los vestidores, el área médica, tinas de hidromasaje, ampliación de los baños de los jugadores, además del mantenimiento general a las instalaciones, incluyendo las redes hidráulicas.

Asimismo, se prevé la construcción de una cancha alterna. En ese sentido recordó que, a través de la intervención del director de este rotativo, Enrique Zamora Cruz, se logró una serie de acuerdos con los directivos, alumnos y maestros de la Escuela Normal de Educación Física (ENLEF), cuyo proyecto se pretende actualizar.

De manera opcional, dijo, hay espacios disponibles en las inmediaciones de las oficinas de Protección Civil, en donde podría construirse la cancha alterna, sin afectar el estacionamiento.

En la parte posterior hay espacio para una cancha de fut-7, que es un poco más pequeña que la profesional, pero que sería ideal para los entrenamientos, para preservar el campo del estadio.

Indicó que en el proyecto de los 60 millones de pesos no entraría el cierre de las cabeceras con las tribunas, porque el aforo mínimo que requería la Federación ha sido superado y porque la obra resulta muy cara.

Una vez que ya se tengan los presupuestos, que se cree podrían estar la próxima semana, y si sobrara dinero de esos 60 millones, se anexarían otras necesidades, como la construcción de palcos y el techado de una de las tribunas.

Afirmó que se tiene analizado la construcción de una salida alterna hacia el Libramiento, pero que en los estudios que se han hecho se determinó que se requiere de un puente vehicular, por los canales de agua que atraviesan el lugar, además de que un grupo de personas se habían posesionado de manera ilegal de los terrenos donde se pensaba hacer el camino y el gobierno había iniciado el proceso jurídico para el desalojo.

Aseguró que el proyecto de acceso alterno ya lo tiene el Gobierno del Estado en sus manos, como u tema prioritaria.

OTRO INTENTO EN NOVIEMBRE

Leonardo explico que primero se presentará el proyecto para cubrir los requisitos de la certificación; luego vendrá la firma de aprobación de parte de la Federación y la construcción de las obras.

Una vez concluidos todos esos trabajos, que consideró podría ser a finales de noviembre de éste mismo año, la solicitud de certificación se presentaría ante la Asamblea de la Liga de Ascenso, conformada por los propietarios de todos los quipos participantes.

Consideró que todo este tiempo es suficiente para la construcción de esos pendientes, porque se trata de mejoras que no son exorbitantes

Precisó que la Federación no ha cancelado en ningún momento el ascenso sino, más bien, suspendió el descenso hasta contar con 20 equipos en el torneo. O sea, el próximo año habrá la posibilidad de que un equipo pueda ascender, siempre y cuando está certificado.

Por eso dejó en claro que es muy importante lograr esa certificación desde este mismo año, para comenzar el próximo torneo sin limitante alguna.

Afirmó que dentro de los compromisos del Club está el que el equipo sea altamente competitivo, obtener la certificación, y la transparencia del uso y destino de los 120 millones de pesos obtenidos como premio.

CAFETALEROS… UNA EMPRESA CHIAPANECA

Casanova reveló que el Club ha dejado de ser una empresa de Tamaulipas y ahora es cien por ciento chiapaneca, en donde hay socios del Soconusco y de la frontera sur.

Por eso dejó en claro que el proyecto de los socios es quedarse definitivamente en Tapachula y hacer las inversiones que sean necesarias para mejorar el equipo y las instalaciones, y ofrecer un mejor espectáculo a los aficionados.

En el caso de las rotaciones de los jugadores que se hicieron el mes pasado luego de concluir el torneo, indicó que varios de los deportistas estaban en calidad de préstamo, y que, en términos generales, ahora tienen otro valor económico por haber sido campeones y por lo mismo buscaron otros horizontes.

En total se fueron seis jugadores muy buenos, pero asegura que llegaron otros diez de muy buena calidad y con el deseo de dejar todo en la cancha.

Aseguró que una de las oportunidades que tendrá la afición para conocer los refuerzos y la escuadra que defenderá la corona, será este sábado, a las 19:00 horas, en el Estadio de Tapachula, cuando enfrenten al equipo de Xelajú, de Guatemala.

Afirmó que ya fueron a promocionar el encuentro en esa nación, porque han comprobado que ahora en los centroamericanos hay una afición que no se pierde los partidos de Los Cafetaleros.

Casanova reconoció que el gobierno que encabeza Manuel Velasco apoyó en mucho para que ese proyecto deportivo y turístico se quedara en Tapachula y que esperan tener la oportunidad de cercamiento con el gobernador entrante, Rutilio Escandón.

Aclaró que la construcción de la Casa Club era uno de los requisitos el año pasado para la certificación pero que este año la Asamblea lo desechó, por lo que será una obra alterna para el beneficio de los tapachultecos, que probablemente propondrán al gobierno estatal entrante.

Reveló que Cafetaleros cuenta con dos equipos más en tercera división; uno en Ixtapaluca, en el Estado de México y otra más en Tapachula, en la que están invirtiendo para sean los semilleros de las próximas generaciones.

Dejó en claro que el Gobierno del Estado de Chiapas nunca ha sido socio del equipo, porque se trata de un proyecto de la iniciativa privada.

Sin embargo, aclaró, en todas las entidades en donde hay equipos de futbol profesional, los gobiernos invierten en publicidad o en infraestructura, para que se conviertan en proyectos de desarrollo regional. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa Argüello