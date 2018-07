Se Reúne AMLO y Manuel Velasco Con los Integrantes de la CONAGO

Gobernadores que estuvieron en el encuentro

Ciudad de México, México.- El presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) y gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, reunió al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la Gobernadora y Gobernadores de los Estados de la República para la construcción de una agenda de trabajo en beneficio de las y los mexicanos.

Manuel Velasco Coello expresó a nombre de sus homólogos el respaldo entusiasta y comprometido de la Conago al proyecto político del Gobierno entrante en Diciembre próximo, “tenga la absoluta certeza de que en la Conago tendrá amigos y aliados para hacer realidad la Cuarta Transformación de México, que usted encabezará desde la Presidencia de la República”.

De manera particular, dijo Velasco, en tres temas prioritarios para el país: primero, la estrecha coordinación para construir e implementar la nueva estrategia de seguridad pública que devuelva la paz a México.

Segundo, el Plan de Austeridad Republicana para poder abrir una nueva etapa en la vida pública del país; y tercero, de manera firme y clara, todo el apoyo de la Conago y con los Gobernadores del país, como aliados en la defensa de los derechos humanos de las y los paisanos en los Estados Unidos y en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio.

En su momento, Andrés Manuel López Obrador declaró ante los medios de comunicación que fue una reunión de respeto, productiva y fraterna, en la cual el próximo mandatario del país reconoció el trabajo de Manuel Velasco para derivar esta reunión donde se convino conjuntar esfuerzos por el bien de México.

“Hubo el compromiso de trabajar de común acuerdo, nos vamos a volver a reunir en la primera semana de septiembre para que presentemos a los gobernadores la propuesta inicial de desarrollo para México, la primera versión; todo esto con el propósito de ir elaborando de forma conjunta mediante consultas y diálogo, la propuesta que vamos a hacer al Congreso del nuevo presupuesto del 2019”, señaló.

Desde el Salón Bernardo Quintana Arrioja del Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C., el mandatario chiapaneco reconoció la voluntad y disposición de Andrés Manuel López Obrador, para dialogar y trabajar conjuntamente con los Gobiernos Estatales en lo individual y en lo colectivo, a través de esta organización.

“Reiteramos nuestra convicción y disposición para unirnos y construir juntos la reconciliación nacional, porque en la Conago entendemos que la lucha no es entre hermanos, que la lucha no es entre mexicanos y mucho menos entre quienes tenemos el privilegio de ocupar una responsabilidad de Gobierno; la presencia del futuro Presidente de México en esta reunión, es un testimonio de la importancia que le da a los Estados de la República y al Federalismo como piedras angulares para sacar adelante el desarrollo nacional”, destacó.

Velasco Coello puntualizó la disposición de la Conferencia y de sus integrantes para construir una agenda común con el nuevo Gobierno, en donde se pueda incluir las propuestas de las entidades federativas, con un solo objetivo: el futuro y bienestar del pueblo de México.

Agregó que la Conago es una firme aliada para construir la unidad nacional ante los grandes retos que enfrenta la Nación, como es la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la defensa de los mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos.

“Este foro siempre estará abierto para defender a México y fortalecer al Gobierno de la República en su tarea de impulsar el desarrollo de nuestro país y en su alta responsabilidad de cuidar y defender el interés nacional en el exterior”, puntualizó.

Posterior a la reunión de trabajo, el Presidente de Conago y el próximo Presidente de México sostuvieron un encuentro con los medios de comunicación, en donde se dijo que con esta reunión de diálogo fraternal se lograron acuerdos para caminar como un mismo bloque, entendiendo que lo más importante es la unidad nacional y el bien de la Nación.

Estuvieron presentes Olga Sánchez Cordero, quien será la próxima Secretaria de Gobernación; Carlos Urzúa, quien estará al frente de la Secretaría de Hacienda; Alfonso Durazo Montaño, quien encabezará la nueva Secretaría de Seguridad Pública, y el ingeniero Alfonso Romo Garza. Comunicado de Prensa.