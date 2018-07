Grupo Riobóo, uno de los Responsables del Colapsado en Plaza Artz Pedregal

Ciudad de México.- Grupo Riobóo aseguró que el diseño estructural y los cálculos que realizó para la Plaza Artz Pedregal se realizaron en cumplimiento irrestricto de la normatividad vigente y atendiendo a los estándares de calidad mundial.

Aseguró que la parte colapsada la mañana del jueves es una estructura metálica que no formó parte de los procesos de cálculo y diseño estructural de la empresa.

La empresa de José María Riobóo Martín precisó su participación el diseño de la exclusiva plaza comercial ubicada en el sur de ciudad de México, que sufrió un derrumbe ayer 12 de julio.

En un comunicado, explicó que el diseño estructural y los cálculos que realizó fueron únicamente por lo que refiere a las estructuras de concreto que conforman la edificación.

Destacó que lleva a cabo trabajos coordinados con la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México para retirar los escombros y abrir a la circulación las vialidades de la zona lo antes posible y que actualmente analiza la documentación enviada por las autoridades delegacional en Álvaro Obregón en relación con el inmueble.

La dependencia informó que ya solicitó al Instituto de Verificación Administrativa y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial información respecto del procedimiento de construcción del inmueble, a efecto de contar con todos los elementos para la continuación de las investigaciones.

“Mismo que se llevó a cabo en cumplimiento irrestricto de la normatividad vigente y atendiendo a los estándares de calidad establecidos a nivel mundial”.

La parte colapsada el pasado día 12 de julio, añadió, es una estructura metálica que no formó parte de los procesos de cálculo y diseño estructural de Grupo Riobóo.

Reiteró que ninguna de las empresas que conforma Grupo Riobóo se dedica a la realización de obras y/o a la construcción.

“Manifestamos nuestra disposición de colaboración con las autoridades que llevan a cabo las diligencias y peritajes correspondientes, a efecto de esclarecer estos hechos en los que la ciudadanía ha mostrado tanto interés”.

El derrumbe de una de las estructuras de la plaza comercial Artz Pedregal responde a un caso de negligencia, afirmó el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez.

Por la noche, la procuraduría capitalina informó que, según los primeros peritajes, el sobrepeso en la terraza que estaba en el último nivel, donde había una jardinera, fue lo que ocasionó el derrumbe. Además, dijo que era visible que cuatro trabes no eran adecuadas para la estructura y presentaban pernos deformados.

